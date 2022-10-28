Как демонстрировать экран iPhone или iPad через Zoom на компьютере

С начала 2020 года многие бытовые и рабочие процессы пришлось перенести в онлайн. Видеоконференции стали для нас основным средством общения и решения различных вопросов; для многих людей таковыми они остаются и до сих пор.
Для наглядности иногда вам может быть просто необходимо показать дисплей своего iPhone или iPad собеседнику в Zoom на компьютере. Тыкать дисплеем в камеру это не лучший выход — вряд ли на том конце «провода» смогут что-то разглядеть. К счастью, Zoom позволяет демонстрировать экран смартфона даже при звонке через компьютер.
Чтобы показать экран iPhone/iPad в Zoom по кабелю:
- Нажмите «Демонстрация экрана»
- На вкладке «Базовый» выберите «iPhone/iPad по кабелю» и нажмите «Транслировать»
- Подключите ваш смартфон кабелем к компьютеру
- Дождитесь, пока ПК обнаружит устройство и на экране появится дисплей iPhone или iPad.
Чтобы показать экран iPhone/iPad в Zoom без кабеля:
- Нажмите «Демонстрация экрана»
- На вкладке «Базовый» выберите «iPhone/iPad через AirPlay» и нажмите «Транслировать»
- Откройте Центр Управления на iPhone/iPad и нажмите значок AirPlay
- Выберите ваш ПК/Mac в списке (с пометкой Zoom)
- Дождитесь, пока экран девайса появится на компьютере.
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