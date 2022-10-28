Как демонстрировать экран iPhone или iPad через Zoom на компьютере

Нажмите «Демонстрация экрана»

На вкладке «Базовый» выберите «iPhone/iPad по кабелю» и нажмите «Транслировать»

Подключите ваш смартфон кабелем к компьютеру

Дождитесь, пока ПК обнаружит устройство и на экране появится дисплей iPhone или iPad.

Нажмите «Демонстрация экрана»

На вкладке «Базовый» выберите «iPhone/iPad через AirPlay» и нажмите «Транслировать»

Откройте Центр Управления на iPhone/iPad и нажмите значок AirPlay

Выберите ваш ПК/Mac в списке (с пометкой Zoom)

Дождитесь, пока экран девайса появится на компьютере.

С начала 2020 года многие бытовые и рабочие процессы пришлось перенести в онлайн. Видеоконференции стали для нас основным средством общения и решения различных вопросов; для многих людей таковыми они остаются и до сих пор.Для наглядности иногда вам может быть просто необходимо показать дисплей своего iPhone или iPad собеседнику в Zoom на компьютере. Тыкать дисплеем в камеру это не лучший выход — вряд ли на том конце «провода» смогут что-то разглядеть. К счастью, Zoom позволяет демонстрировать экран смартфона даже при звонке через компьютер.Если вы подключаете впервые, возможно потребуется сделать сопряжение смартфона/планшета с компьютером: на девайсе подтвердите связь и введите код-пароль, а на ПК либо просто подтвердите подключение, либо откройте iTunes/Finder и выдайте разрешение там.Таким образом можно показывать действия на экране iPhone/iPad, а также демонстрировать видеоролики.