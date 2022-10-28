Zoom iPhone Гайды

Как демонстрировать экран iPhone или iPad через Zoom на компьютере

Олег

Zoom


С начала 2020 года многие бытовые и рабочие процессы пришлось перенести в онлайн. Видеоконференции стали для нас основным средством общения и решения различных вопросов; для многих людей таковыми они остаются и до сих пор.

Для наглядности иногда вам может быть просто необходимо показать дисплей своего iPhone или iPad собеседнику в Zoom на компьютере. Тыкать дисплеем в камеру это не лучший выход — вряд ли на том конце «провода» смогут что-то разглядеть. К счастью, Zoom позволяет демонстрировать экран смартфона даже при звонке через компьютер.

Чтобы показать экран iPhone/iPad в Zoom по кабелю:
  • Нажмите «Демонстрация экрана»
  • На вкладке «Базовый» выберите «iPhone/iPad по кабелю» и нажмите «Транслировать» 
Zoom

Zoom
  • Подключите ваш смартфон кабелем к компьютеру
  • Дождитесь, пока ПК обнаружит устройство и на экране появится дисплей iPhone или iPad.
Если вы подключаете впервые, возможно потребуется сделать сопряжение смартфона/планшета с компьютером: на девайсе подтвердите связь и введите код-пароль, а на ПК либо просто подтвердите подключение, либо откройте iTunes/Finder и выдайте разрешение там.

Чтобы показать экран iPhone/iPad в Zoom без кабеля:
  • Нажмите «Демонстрация экрана»
  • На вкладке «Базовый» выберите «iPhone/iPad через AirPlay» и нажмите «Транслировать» 
Zoom

Zoom
  • Откройте Центр Управления на iPhone/iPad и нажмите значок AirPlay
  • Выберите ваш ПК/Mac в списке (с пометкой Zoom) 
Zoom
  • Дождитесь, пока экран девайса появится на компьютере.
Таким образом можно показывать действия на экране iPhone/iPad, а также демонстрировать видеоролики. 

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Комментарии

+150
Куцов
Zoom заблокировали. Не актуально. Зря стараетесь
Вчера в 20:59
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Константин Щепкин
+10
Константин Щепкин Куцов
Кто заблокировал и кому?
Час назад успешно общался по зуму, никаких проблем не заметил.
9 минут назад
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