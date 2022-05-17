Как демонстрировать свой экран при звонке через Telegram. Работает для всех ОС

Найдите нужного вам человека в списке контактов или чатов и нажмите на кнопку голосового вызова

Когда собеседник ответит на звонок, нажмите на кнопку «Камера»

В открывшемся диалоговом окне появится изображение с вашей камеры — трансляция еще не начата, вам нужно выбрать режим звонка

Сделайте свайп слева направо, чтобы переключиться в режим «Демонстрация экрана» и нажмите «Продолжить»

Подтвердите доступ к содержимому дисплея, нажав кнопку «Начать запись» в системном диалоговом окне.

Найдите нужного вам человека в списке контактов или чатов и нажмите на кнопку голосового вызова

Когда собеседник ответит на звонок, нажмите на кнопку «Демонстрация экрана» (два прямоугольника) и подтвердите.

Откройте «Системные настройки» → «Безопасность и конфиденциальность»,

Нажмите на «замочек» в углу экрана и подтвердите действие паролем администратора или Touch ID,

Выберите вкладку «Конфиденциальность» и найдите в списке пункт «Запись экрана»

Нажмите на «плюс», найдите и выберите в списке приложений Telegram, поставьте галочку возле него, и согласитесь на перезапуск мессенджера.

Несмотря на то, что WhatsApp является самым популярным мессенджерром в мире, Telegram большими темпами его нагоняет. Недавно российские операторы мобильной связи впервые в истории зафиксировали, что трафик Telegram превзошел WhatsApp в ряде регионов страны.За последние полгода Telegram очень круто прокачали. Среди прочего, разработчики внедрили видеозвонки, а потом и возможность удаленно демонстрировать дисплей своего устройства собеседнику. Это очень полезная фишка: например, показать маме или бабушке, как сделать ту или иную настройку, при помощи демонстрации своего экрана гораздо проще, чем объяснять ей это на словах.Усилиями команды Telegram функция демонстрации экрана присутствует в приложениях мессенджера для всех популярных платформ: iOS, Android, Windows и macOS. Причем показывать свой дисплей можно «кроссплатформенно» — то есть, собеседник с iPhone может видеть демонстрацию экрана с Windows, и наоборот в любых комбинациях.Теперь собеседник видит экран вашего девайса.В некоторых случаях на macOS необходимо предварительно дать доступ приложению Telegram к записи экрана.