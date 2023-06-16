Как добавить большие цифровые часы на рабочий стол iPhone

Скачайте приложение Themepack (второе название — Widget Go) и откройте его

Пропустите экраны приветствия, закройте рекламу подписки нажатием «Х»

Нажмите на блок «Яркие часы» и выберите стиль, который вам по вкусу

Настройте виджет — можно сменить цвет текста, фон, а также добавить или убрать иконку аккумулятора; в конце нажмите «Установить виджет»

Тапните на виджет 01, чтобы заменить его на ваш кастомный

Можете возвращаться на главный экран и добавлять виджет, как обычно.

Виджеты появились в iOS несколько лет назад, но многие пользователи жаловались на их малые возможности. В iOS 17 функциональность виджетов расширена, однако даже в iOS 16 их можно использовать с толком.Например, уже сейчас вы можете разместить на рабочем столе iPhone большие часы — для этого воспользуйтесь приложением Widget Go. Оно предлагает платную подписку, но для наших задач достаточно базовых возможностей.Готово! Теперь на рабочем столе вашего iPhone всегда будут большие удобные цифровые часы. К сожалению, нативное приложение «Часы» предлагает лишь аналоговые виджеты.