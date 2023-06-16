Как добавить большие цифровые часы на рабочий стол iPhone

Олег

iOS


Виджеты появились в iOS несколько лет назад, но многие пользователи жаловались на их малые возможности. В iOS 17 функциональность виджетов расширена, однако даже в iOS 16 их можно использовать с толком.

Например, уже сейчас вы можете разместить на рабочем столе iPhone большие часы — для этого воспользуйтесь приложением Widget Go. Оно предлагает платную подписку, но для наших задач достаточно базовых возможностей.

  • Скачайте приложение Themepack (второе название — Widget Go) и откройте его
  • Пропустите экраны приветствия, закройте рекламу подписки нажатием «Х»
iOS
  • Нажмите на блок «Яркие часы» и выберите стиль, который вам по вкусу
  • Настройте виджет — можно сменить цвет текста, фон, а также добавить или убрать иконку аккумулятора; в конце нажмите «Установить виджет»
iOS
  • Тапните на виджет 01, чтобы заменить его на ваш кастомный
  • Можете возвращаться на главный экран и добавлять виджет, как обычно.
iOS

Готово! Теперь на рабочем столе вашего iPhone всегда будут большие удобные цифровые часы. К сожалению, нативное приложение «Часы» предлагает лишь аналоговые виджеты. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Спустя много лет iOS 17 догнала Android по удобству использования
Эти функции macOS Sonoma не будут работать на некоторых компьютерах Mac
Apple вернула в iOS 17 функцию, которую так сильно просили пользователи

Рекомендации

Рекомендации

ChatGPT дали $100, чтобы он создал бизнес с нуля. Вот что из этого получилось
«Москвич» отзывает все проданные автомобили. Угадайте, в чём проблема?
Wildberries ужесточил условия осмотра, выкупа и возврата товаров
Россияне массово перепрошивают смартфоны Samsung Galaxy. Что случилось?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+142
lokky
Жуть какая
час назад в 23:43
#