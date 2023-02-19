Как добавить часы, погоду, поисковую строку и динамические обои на главную страницу Safari в macOS

Олег

Safari


Нативный браузер Safari в iOS и macOS долгие годы оставался без особых изменений и со временем стал уступать в плане возможностей и кастомизации другим популярным браузерам. К счастью, Apple вспомнила о существовании Safari, и теперь главную страницу можно немного настроить по своему вкусу.

Однако в случае с macOS необязательно ограничиваться несколькими настройками в Safari. Мы нашли в Mac App Store классную и бесплатную утилиту Bonjourr Startpage, которая существенно расширяет возможности кастомизации. С её помощью можно добавить на хоумскрин Safari часы, погоду, дату, красивые динамические обои и многое другое. 

Safari

Вот так будет выглядеть главная страница Safari сразу после установки Bonjourr Startpage: 

Safari

В нижнем правом углу есть шестеренка настроек. Если открыть её, вы получите доступ к целому ряду параметров, которые можно отредактировать по своему вкусу. Например, отрегулировать степень размытия и яркость обоев, сменить текст приветствия, добавить или удалить часы, дату, погоду. 

Safari

В блоке «Быстрые ссылки» можно добавить избранные ярлыки, чтобы иметь быстрый доступ к самым необходимым сайтам. 

Safari

Блок «Примечания» позволяет вам добавить произвольный текст под прогнозом погоды. Поддерживается разметка Markdown. 

Safari

В разделе «Строка поиска» вы можете добавить либо убрать эту строку, выбрать для нее поисковую систему и настроить внешний вид. 

Safari

Несмотря на обилие элементов и визуальные эффекты утилита почти не утяжеляет браузер. Единственное, что нужно учитывать — Safari с установленным Bonjourr Startpage запускается немного дольше, чем без него. 

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