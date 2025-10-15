Как добавить доверенный контакт на «Госуслуги». Для пожилых — то что нужно!

Олег

Госуслуги


Разработчики сервиса «Госуслуги» недавно внедрили возможность прикрепить к профилю доверенный контакт. Этот человек, которому вы доверяете, поможет вам восстановить доступ к аккаунту в случае утери пароля.

Как его привязать:
  • Открываем «Госуслуги»
  • Жмем на свое имя в верхнем углу
  • Выбираем «Безопасность» → «Доверенный контакт»
  • Следуем подсказкам.
Госуслуги

Госуслуги

После отправки приглашения доверенный контакт должен принять его в своем профиле «Госуслуг» — оно действует в течение ограниченного времени. При этом такой контакт не получит доступ к вашему профилю и не сможет совершать никаких действий от вашего имени. Здорово, что теперь более молодые пользователи смогут без труда помочь родителям, бабушкам и дедушкам вернуть доступ к «Госуслугам» даже дистанционно. 

Комментарии

tellurian
+2660
tellurian
Мне в письме от госуслуг инструкция пришла ;) думаю остальным тоже. У кого есть аккаунт.
Сегодня в 15:06
#