Как добавить доверенный контакт на «Госуслуги». Для пожилых — то что нужно!

Разработчики сервиса «Госуслуги» недавно внедрили возможность прикрепить к профилю доверенный контакт. Этот человек, которому вы доверяете, поможет вам восстановить доступ к аккаунту в случае утери пароля.
Как его привязать:
- Открываем «Госуслуги»
- Жмем на свое имя в верхнем углу
- Выбираем «Безопасность» → «Доверенный контакт»
- Следуем подсказкам.
После отправки приглашения доверенный контакт должен принять его в своем профиле «Госуслуг» — оно действует в течение ограниченного времени. При этом такой контакт не получит доступ к вашему профилю и не сможет совершать никаких действий от вашего имени. Здорово, что теперь более молодые пользователи смогут без труда помочь родителям, бабушкам и дедушкам вернуть доступ к «Госуслугам» даже дистанционно.