Как добавить календарь в строку меню macOS. Очень удобно!

Операционная система Apple для компьютеров Mac имеет много полезных функций и приложений прямо из коробки. О некоторых мы рассказывали вот здесь и здесь — вы точно не знали этих нюансов. Однако есть вещи, которые компания оставляет сторонним разработчикам. Например, оформление строки меню.
Первое — Itsycal — показывает и календарь, и события по нажатию на иконку в статус-баре. Сам значок можно настроить по своему вкусу. Второе — Calendr — очень похоже на первое, отличается только оформлением. Можно выбрать то, что приглянется именно вам. Обе утилиты бесплатны.