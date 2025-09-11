Как добавить календарь в строку меню macOS. Очень удобно!

Олег

macOS


Операционная система Apple для компьютеров Mac имеет много полезных функций и приложений прямо из коробки. О некоторых мы рассказывали вот здесь и здесь — вы точно не знали этих нюансов. Однако есть вещи, которые компания оставляет сторонним разработчикам. Например, оформление строки меню.

Чуть раньше мы писали, как навести в ней порядок, а теперь ловите полезные инструменты для добавления в нее календаря — это два бесплатных приложения.

Первое — Itsycal — показывает и календарь, и события по нажатию на иконку в статус-баре. Сам значок можно настроить по своему вкусу. Второе — Calendr — очень похоже на первое, отличается только оформлением. Можно выбрать то, что приглянется именно вам. Обе утилиты бесплатны. 

