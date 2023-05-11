Как добавить ключ безопасности в свой Apple ID в iOS 16

С выходом iOS 16.3 компания Apple добавила в настройки безопасности аккаунта Apple ID новый пункт — ключ безопасности. Это еще один метод аутентификации, который может заменить 2FA-коды, если для вас они неприемлемы.
Ключ безопасности — это физическое устройство, похожее на небольшую флешку. В момент авторизации в аккаунте ключ вставляется в порт iPhone, iPad или Mac и подтверждает вашу личность.
Как добавить ключ безопасности в Apple ID:
- Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя вверху списка
- Выберите «Пароль и безопасность» → «Электронные ключи»
- Нажмите «Добавить ключи безопасности» и следуйте инструкциям на экране.
Что нужно знать:
- Физические ключи заменяют собой 2FA-коды; при удалении ключей нужно будет повторно настроить двухфакторную аутентификацию при помощи кодов.
- Вы не сможете войти в свой Apple ID на тех устройствах, которые не обновлены до iOS 16.3 или более свежей версии.
- «Флешку» нужно всегда носить с собой, лишь в таком случае её использование будет действительно безопасным.
- Apple рекомендует добавить не менее двух физических ключей на случай утери одного из них; всего же поддерживается до шести штук.
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