Как добавить ключ безопасности в свой Apple ID в iOS 16

Олег

Apple ID


С выходом iOS 16.3 компания Apple добавила в настройки безопасности аккаунта Apple ID новый пункт — ключ безопасности. Это еще один метод аутентификации, который может заменить 2FA-коды, если для вас они неприемлемы.

Ключ безопасности — это физическое устройство, похожее на небольшую флешку. В момент авторизации в аккаунте ключ вставляется в порт iPhone, iPad или Mac и подтверждает вашу личность.

Как добавить ключ безопасности в Apple ID:

  • Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя вверху списка
  • Выберите «Пароль и безопасность» → «Электронные ключи»
  • Нажмите «Добавить ключи безопасности» и следуйте инструкциям на экране.
Apple ID

Что нужно знать:

  • Физические ключи заменяют собой 2FA-коды; при удалении ключей нужно будет повторно настроить двухфакторную аутентификацию при помощи кодов.
  • Вы не сможете войти в свой Apple ID на тех устройствах, которые не обновлены до iOS 16.3 или более свежей версии.
  • «Флешку» нужно всегда носить с собой, лишь в таком случае её использование будет действительно безопасным.
  • Apple рекомендует добавить не менее двух физических ключей на случай утери одного из них; всего же поддерживается до шести штук. 

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Комментарии

+13
Gandalf2021
Ага, и как только ты его добавишь доступ к iCloud со всех старых версий, скажем macOS, на устройствах прежних версий отрубиться и будет требовать обновление на последнюю версию macOS Ventura, что не всегда возможно…
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