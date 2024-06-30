Как добавить любой контакт на главный экран iPhone и iPad. Идеально для детей и пожилых

Когда мы покупаем смартфон ребенку или пожилым родителям, то хотим, чтобы они могли связаться с нами максимально быстро и стабильно. Для этого в IOS предусмотрен раздел «Избранное» в приложении «Телефон», но есть и более быстрый способ.
С помощью приложения «Команды» можно добавить любой контакт прямо на рабочий стол айфона или айпада, так что позвонить ему можно без блужданий по меню и спискам. Вот как это сделать:
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
- Откройте приложение «Команды»
- Нажмите «+», а потом «Добавить действие»
- Найдите пункт «Позвонить», а потом тапните на «Контакт»
- Выберите нужный контакт и номер телефона внутри контакта
- Нажмите на «стрелку вниз» и выберите «На экран Домой»
- Введите имя контакта и выберите для него фото.
Готово! Теперь на домашнем экране вашего ребенка или пожилой мамы всегда будет ваш контакт. Чтобы позвонить, нужно всего лишь нажать на иконку и подтвердить вызов.