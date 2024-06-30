Как добавить любой контакт на главный экран iPhone и iPad. Идеально для детей и пожилых



Когда мы покупаем смартфон ребенку или пожилым родителям, то хотим, чтобы они могли связаться с нами максимально быстро и стабильно. Для этого в IOS предусмотрен раздел «Избранное» в приложении «Телефон», но есть и более быстрый способ.



С помощью приложения «Команды» можно добавить любой контакт прямо на рабочий стол айфона или айпада, так что позвонить ему можно без блужданий по меню и спискам. Вот как это сделать:







Откройте приложение «Команды»

Нажмите «+», а потом «Добавить действие»

Найдите пункт «Позвонить», а потом тапните на «Контакт»

Выберите нужный контакт и номер телефона внутри контакта

Нажмите на «стрелку вниз» и выберите «На экран Домой»

Введите имя контакта и выберите для него фото.



Готово! Теперь на домашнем экране вашего ребенка или пожилой мамы всегда будет ваш контакт. Чтобы позвонить, нужно всего лишь нажать на иконку и подтвердить вызов.





Готово! Теперь на домашнем экране вашего ребенка или пожилой мамы всегда будет ваш контакт. Чтобы позвонить, нужно всего лишь нажать на иконку и подтвердить вызов.