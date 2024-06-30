Как добавить любой контакт на главный экран iPhone и iPad. Идеально для детей и пожилых

Олег

iOS


Когда мы покупаем смартфон ребенку или пожилым родителям, то хотим, чтобы они могли связаться с нами максимально быстро и стабильно. Для этого в IOS предусмотрен раздел «Избранное» в приложении «Телефон», но есть и более быстрый способ.

С помощью приложения «Команды» можно добавить любой контакт прямо на рабочий стол айфона или айпада, так что позвонить ему можно без блужданий по меню и спискам. Вот как это сделать:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

  • Откройте приложение «Команды»
  • Нажмите «+», а потом «Добавить действие»
  • Найдите пункт «Позвонить», а потом тапните на «Контакт»
  • Выберите нужный контакт и номер телефона внутри контакта
  • Нажмите на «стрелку вниз» и выберите «На экран Домой»
  • Введите имя контакта и выберите для него фото.
iOS

Готово! Теперь на домашнем экране вашего ребенка или пожилой мамы всегда будет ваш контакт. Чтобы позвонить, нужно всего лишь нажать на иконку и подтвердить вызов. 

iOS

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Как сделать яркость экрана iPhone ниже минимальной. Очень полезно ночью
Как убрать предложенные контакты из меню «Поделиться» на iPhone и iPad
Как использовать два номера и аккаунта WhatsApp на одном iPhone

Рекомендации

Рекомендации

В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее
Таксист рассказал, почему отмена поездок идёт пассажирам только на пользу
МТС резко повышает тарифы

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

samOsebe
+572
samOsebe
надо маме такое сделать, а то вечная проблема. спасибо за инфо.
2 часа назад в 18:36
#