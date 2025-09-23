Как добавить музыку в профиль Telegram



Недавно команда разработчиков Недавно команда разработчиков Telegram внедрила возможность прикрепить к своему профилю музыкальный трек. Любой, кто зайдет его просмотреть, увидит песню и сможет ее прослушать. Это любопытный способ самовыражения, однако есть нюансы его использования.

На iOS, Android или macOS нажмите его воспроизведение

Тапните на мини-плеер в верхней части экрана

Нажмите кнопку «Добавить в профиль».

Чтобы удалить трек, включите его и нажмите «Убрать».

Найдите трек в чатах, каналах или своем избранном

Нажмите на него правой кнопкой мыши

Выберите «Сохранить в» → «Профиль».

Например, закрепить трек из стриминг-сервиса вроде «Яндекс Музыки» или Spotify нельзя. Функция доступна только для аудиодорожек, загруженных или опубликованных в Telegram в виде файлов. А значит вам нужно сначала найти желаемый трек в какой-нибудь группе или канале, либо же скачать его из интернета и отправить себе в «Избранное» через кнопку «скрепки». Когда файл найден или загружен:На Windows это делается немного иначе:Прикрепить можно и несколько треков — для этого добавляйте их в профиль по очереди по инструкции выше.