Как добавить музыку в профиль Telegram

Олег

Telegram


Недавно команда разработчиков Telegram внедрила возможность прикрепить к своему профилю музыкальный трек. Любой, кто зайдет его просмотреть, увидит песню и сможет ее прослушать. Это любопытный способ самовыражения, однако есть нюансы его использования.

Например, закрепить трек из стриминг-сервиса вроде «Яндекс Музыки» или Spotify нельзя. Функция доступна только для аудиодорожек, загруженных или опубликованных в Telegram в виде файлов. А значит вам нужно сначала найти желаемый трек в какой-нибудь группе или канале, либо же скачать его из интернета и отправить себе в «Избранное» через кнопку «скрепки». Когда файл найден или загружен:

  • На iOS, Android или macOS нажмите его воспроизведение
  • Тапните на мини-плеер в верхней части экрана
  • Нажмите кнопку «Добавить в профиль».
Telegram
  • Чтобы удалить трек, включите его и нажмите «Убрать».
Убрать

На Windows это делается немного иначе:

  • Найдите трек в чатах, каналах или своем избранном
  • Нажмите на него правой кнопкой мыши
  • Выберите «Сохранить в» → «Профиль».

Прикрепить можно и несколько треков — для этого добавляйте их в профиль по очереди по инструкции выше. 

1
