Как добавить музыку в профиль Telegram

Недавно команда разработчиков Telegram внедрила возможность прикрепить к своему профилю музыкальный трек. Любой, кто зайдет его просмотреть, увидит песню и сможет ее прослушать. Это любопытный способ самовыражения, однако есть нюансы его использования.
- На iOS, Android или macOS нажмите его воспроизведение
- Тапните на мини-плеер в верхней части экрана
- Нажмите кнопку «Добавить в профиль».
- Чтобы удалить трек, включите его и нажмите «Убрать».
На Windows это делается немного иначе:
- Найдите трек в чатах, каналах или своем избранном
- Нажмите на него правой кнопкой мыши
- Выберите «Сохранить в» → «Профиль».
Прикрепить можно и несколько треков — для этого добавляйте их в профиль по очереди по инструкции выше.