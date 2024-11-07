Как добавить перевод видеороликов нейросетями в Safari и Google Chrome абсолютно бесплатно и в несколько кликов

Сезон презентаций Apple остался позади, и многие фанаты в последние пару лет смотрят стриминг в оригинале с использованием потокового нейроперевода «Яндекс Браузера». Получается неплохо, и такая фича открывает огромный простор зарубежных роликов без изучения языка.
- Откройте нужный вам браузер — Safari или Chrome
- Установите расширение Tampermonkey для Chrome либо UserScripts для Safari
- Скачайте и установите скрипт voice-over-translation
- Откройте видеоролик на иностранном языке
- Внутри окна с видео появится баннер — в нём нажмите «Перевести».
Готово! Теперь вы можете спокойно смотреть ролики с русским переводом в любимом и привычном браузере.