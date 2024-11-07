Как добавить перевод видеороликов нейросетями в Safari и Google Chrome абсолютно бесплатно и в несколько кликов

Сезон презентаций Apple остался позади, и многие фанаты в последние пару лет смотрят стриминг в оригинале с использованием потокового нейроперевода «Яндекс Браузера». Получается неплохо, и такая фича открывает огромный простор зарубежных роликов без изучения языка.

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Откройте нужный вам браузер — Safari или Chrome

Установите расширение Tampermonkey для Chrome либо UserScripts для Safari

Скачайте и установите скрипт voice-over-translation

Откройте видеоролик на иностранном языке

Внутри окна с видео появится баннер — в нём нажмите «Перевести».

К счастью, получить нейроперевод видео можно и за пределами «Яндекс Браузера». Для этого существует расширение под названием voice-over-translation. Его собрал разработчик-энтузиаст и предлагает на GitHub совершенно бесплатно. Вот как его установить:Готово! Теперь вы можете спокойно смотреть ролики с русским переводом в любимом и привычном браузере.