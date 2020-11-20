Величественный синий кит, находящийся на грани исчезновения, бороздит моря уже около 4,5 миллионов лет, а неандертальцы исчезли всего за несколько сотен тысяч лет. Но являются ли эти существа типичными для своих биологических родов? Как долго обычно живут виды, прежде чем они вымирают?
Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется, и в этом в том числе виноваты мы, «человеки разумные». Из-за разрушения среды обитания, изменения климата и ряда других факторов растения и животные исчезают с планеты быстрее, чем обычно, за исключением пяти других моментов в истории. Некоторые эксперты говорят, что мы сейчас переживаем шестое событие массового вымирания. Но даже в более спокойные периоды истории Земли ответ варьировался в зависимости от конкретного вида, который вы изучаете. Согласно статье в журнале People & The planet, в среднем вид млекопитающих существует на Земле от 1 до 2 миллионов лет.
Однако это среднее значение верно не для всех геологических периодов и не для всех млекопитающих. Согласно исследованию 2013 года, опубликованному в журнале Integrative Zoology, средний показатель для млекопитающих кайнозойской эры (от 65 миллионов лет назад и по настоящее время) составляет 3,21 миллиона лет, при этом более крупные млекопитающие живут дольше, чем более мелкие. Для беспозвоночных продолжительность жизни вида еще более впечатляющая: они существуют на планете в среднем от 5 до 10 миллионов лет.
Все глобальные вымирания в истории Земли.
Однако некоторые эксперты не согласны с тем, сколько в среднем виды живут до вымирания, особенно если речь идет о животных, живших многие миллионы лет назад. Да, летопись окаменелостей документирует, когда вид появляется и когда он исчезает, но оставляет очень большую погрешность, потому что условия в те моменты должны быть идеальными для образования окаменелостей.
А такие условия не всегда присутствуют, и нередко более старые или новые найденные окаменелости отодвигают «день рождения» или смерти вида сразу на несколько миллионов лет. Поэтому такая «средняя температура по больнице» в любом случае оказывается не такой уж и полезной. Стюарт Пимм, ведущий эксперт по вымиранию и эколог в Университете Дьюка, сказал, что он предпочитает думать о вымирании с точки зрения того, сколько видов исчезает каждый день, месяц или год.
«Об этом легче думать с точки зрения… уровня вымирания, в основном потому, что есть виды, которые живут очень долго», — сказал Пимм. «Кроме того, есть другие виды, которые живут недолго. Поэтому средний показатель несет не так много информации, как вы думаете».
Хорошо видно, что даже в роду людей за 2 миллиона лет были потери видов.
Такой уровень смертности видов, называемый фоновым уровнем вымирания, является более достоверной величиной. По словам Пимма, если взять всю историю Земли, за исключением массовых вымираний, это число оказывается на уровне 1 вида на миллион в год. Иными словами, сейчас на нашей планете, согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Biology, живет порядка 8.7 миллионов видов. И каждый год по различным причинам должно исчезать в среднем 8.7 штук.
При этом, по словам Пимма, текущая скорость вымирания гораздо выше, чем по 9 видов в год. Так, по данным Всемирного фонда дикой природы, сейчас в час вымирает по 3 вида, за день — около 70, за год больше 20 тысяч. Данные других исследователей колеблются от сотен до тысяч видов в год, что все равно ощутимо выше, чем в среднем за все время существования жизни на Земле.
Есть несколько причин, по которым оценки текущего уровня вымирания так сильно различаются. «Уровень вымирания зависит от того, сколько видов на данный момент существует на Земле и насколько быстро они исчезают», — сказал Тьерр Карри, старший научный сотрудник Центра биологического разнообразия в Орегоне. «И никто на самом деле не знает точного ответа ни на один из этих вопросов».
Эта достаточно большая рыбка, Phyllopteryx Dewysea, живет на побережье Западной Австралии и была обнаружена только в 2015 году. Так что мы и близко не знаем о всех видах, живущих на нашей планете.
По словам Пимма, около 90% живых организмов, в основном мелкие насекомые, вероятно, вообще не имеют научного имени. И если исследователи не знают о существовании вида, они не узнают, что он вымер. Еще одна сложность заключается в том, что бывает трудно определить, когда вид точно вымер. То, что исследователи не видели его представителей несколько лет, не означает, что они ушли навсегда. Расчеты становятся все труднее, особенно если вид вымер в дикой природе, но продолжают жить в зоопарках.
Эксперты сходятся во мнении, что современные темпы исчезновения слишком высоки. «Виды приспосабливаются так быстро, как могут», — сказал Пимм. «Но в конце концов удача отворачивается от них, и они не успевают адаптироваться достаточно быстро. И они уходят».
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