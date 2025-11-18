Как экстренно перезагрузить ПК, даже если кнопка питания сломана?

Функция скрыта за иконкой, которую видел каждый.
На этот случай есть экстренный ребут, надежно спрятанный Microsoft практически на самом видном месте. Кроме того, он чуть более безопасен, чем "горячий«сброс. Вот как найти функцию:
• Открываем «Диспетчер задач» сочетанием Ctrl+Alt+Del
• В меню выбора зажимаем Ctrl
• Кликаем иконку питания в правом нижнем углу
Система предупредит, что все несохраненные данные будут потеряны, а к методу стоит обращаться только в крайнем случае. Если вас это устраивает, то жмем «OK» и ждем перезагрузки.
Больше полезных лайфхаков и инструкций можно найти в разделе «гайды».