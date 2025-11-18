Top.Mail.Ru

Как экстренно перезагрузить ПК, даже если кнопка питания сломана?

Артем
фыукерфкуерыкерыкер.png

Функция скрыта за иконкой, которую видел каждый.

«Семь бед — один ресет» — гласит народная пословица, когда система зависла намертво. Метод суровый, ведь все несохраненные данные пропадут. Куда деваться — жмем клавишу питания на системнике и ждем перезапуска. А что делать, если и кнопка сломана (такое бывает) или «винда» барахлит на удаленке, за сотни километров от компа? 

На этот случай есть экстренный ребут, надежно спрятанный Microsoft практически на самом видном месте. Кроме того, он чуть более безопасен, чем "горячий«сброс. Вот как найти функцию:

• Открываем «Диспетчер задач» сочетанием Ctrl+Alt+Del
• В меню выбора зажимаем Ctrl
• Кликаем иконку питания в правом нижнем углу

кеноыеноено.jpg

Система предупредит, что все несохраненные данные будут потеряны, а к методу стоит обращаться только в крайнем случае. Если вас это устраивает, то жмем «OK» и ждем перезагрузки.

ыкеоыкеоыкеоынео6.jpg

Комментарии

Vladi Leo
+11
Vladi Leo
Если кнопка сломана, можно вытащить кабель из розетки.
Сегодня в 17:22
#