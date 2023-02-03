Как (и зачем) включить шумоподавление для одного наушника AirPods Pro

По умолчанию любые беспроводные наушники позволяют использовать шумоподавление только когда используются оба наушника. Если положить один обратно в кейс, «шумодав» сразу отключается. Точно так же работают и AirPods Pro.
С одной стороны, это логично: зачем подавлять шумы в одном ухе, если второе открыто и всё слышит? Но бывают ситуации, когда вам необходимо включить «шумодав» только с одной стороны. Например, когда вы спите на боку, то наушник со стороны подушки может мешать, при этом заглушить шумы с внешней стороны всё еще нужно.
К счастью, Apple предусмотрела подобные ситуации, и вот как это настроить:
- Наденьте AirPods Pro, чтобы они подключились к вашему iPhone или iPad
- Откройте «Настройки» и тапните на название своих наушников
- Перейдите в раздел «Универсальный доступ» → «Шумоподавление»
- Включите тумблер «Подавлять шумы с одним AirPods».
Готово! Можете убирать один наушник в кейс и включать во втором шумоподавление, как обычно.
Ранее мы рассказали, что делать, если один наушник перестал работать или внезапно начал играть тише другого.