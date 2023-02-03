Как (и зачем) включить шумоподавление для одного наушника AirPods Pro

Олег

AirPods Pro


По умолчанию любые беспроводные наушники позволяют использовать шумоподавление только когда используются оба наушника. Если положить один обратно в кейс, «шумодав» сразу отключается. Точно так же работают и AirPods Pro.

С одной стороны, это логично: зачем подавлять шумы в одном ухе, если второе открыто и всё слышит? Но бывают ситуации, когда вам необходимо включить «шумодав» только с одной стороны. Например, когда вы спите на боку, то наушник со стороны подушки может мешать, при этом заглушить шумы с внешней стороны всё еще нужно.

К счастью, Apple предусмотрела подобные ситуации, и вот как это настроить:
  • Наденьте AirPods Pro, чтобы они подключились к вашему iPhone или iPad
  • Откройте «Настройки» и тапните на название своих наушников
  • Перейдите в раздел «Универсальный доступ» → «Шумоподавление»
  • Включите тумблер «Подавлять шумы с одним AirPods».

Готово! Можете убирать один наушник в кейс и включать во втором шумоподавление, как обычно.

Ранее мы рассказали, что делать, если один наушник перестал работать или внезапно начал играть тише другого

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Комментарии

–19
Кьюкумбер
Лучше бы написали статью как подключать 2 пары наушников к телефону и к маку.
2 часа назад в 22:44
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+507
law Кьюкумбер
Да хотяб одни чтоб работали с маком и айфоном безшовно не тыкая ни куда,
час назад в 00:08
#
–19
Кьюкумбер
И главную — как включить и выключить телефон. До сих пор гайда нет. Люди мучаются.
2 часа назад в 22:45
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–49
NYX
И это только в иос16. До этого надо было поглубже копать. И самое грустное, что эта функция отваливается периодически и надо ручками поправлять.
час назад в 00:02
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