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Как использовать iPhone с iOS 16 в качестве веб-камеры для звонков с Mac

Олег

Mac


Несколько дней назад компания Apple выпустила новые версии своих ОС — iOS 16.1 и macOS 13 Ventura. Среди немногочисленных нововведений «макоси» многим запомнилось одно: возможность использовать свой iPhone вместо веб-камеры для Mac. Как это работает?

Функция стала частью экосистемы Continuity и работает по беспроводной связи. Всё что вам нужно — включить Wi-Fi и Bluetooth на своем iPhone и Mac или MacBook, а также войти в один аккаунт iCloud на обоих устройствах. Еще одно условие: девайсы обязательно должны быть обновлены. Для iPhone это iOS 16 или новее, а для Mac — macOS 13 или новее.

Чтобы включить iPhone как веб-камеру:
  • Начните любой видеозвонок (FaceTime, Zoom, Telegram)
  • Поднесите свой iPhone к Mac — задняя камера смартфона автоматически заработает как «вебка» в конференции.
Если этого не произошло:
  • Щелкните настройки видео в приложении для конференций
  • Найдите и выберите «Камера iPhone».
Mac

Во время использования iPhone в качестве веб-камеры вам доступны несколько настроек:
  • Откройте «Центр управления» на Mac
  • Нажмите «Эффекты видео»
  • Выберите один из четырех доступных вариантов: «Портрет», «Студийный свет», «Показ рабочего стола» или «Отслеживание».
Mac

Использовать iPhone в качестве веб-камеры можно на расстоянии 10-12 метров от вашего Mac. Чтобы снова переключиться на встроенную «вебку» Mac, просто нажмите «Остановить» на экране iPhone или выберите встроенную веб-камеру в настройках видеоконференции. Кстати, на сайте Apple продается специальная подставка от Belkin, которая позволяет закрепить iPhone над дисплеем Mac или MacBook. 

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Источник:
9to5Mac
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