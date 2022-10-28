Как использовать iPhone с iOS 16 в качестве веб-камеры для звонков с Mac



Несколько дней назад компания Apple выпустила новые версии своих ОС — iOS 16.1 и macOS 13 Ventura. Среди немногочисленных нововведений «макоси» многим запомнилось одно: возможность использовать свой iPhone вместо веб-камеры для Mac. Как это работает?



Функция стала частью экосистемы Continuity и работает по беспроводной связи. Всё что вам нужно — включить Wi-Fi и Bluetooth на своем iPhone и Mac или MacBook, а также войти в один аккаунт iCloud на обоих устройствах. Еще одно условие: девайсы обязательно должны быть обновлены. Для iPhone это iOS 16 или новее, а для Mac — macOS 13 или новее.

Начните любой видеозвонок (FaceTime, Zoom, Telegram)

Поднесите свой iPhone к Mac — задняя камера смартфона автоматически заработает как «вебка» в конференции.

Щелкните настройки видео в приложении для конференций

Найдите и выберите «Камера iPhone».

Откройте «Центр управления» на Mac

Нажмите «Эффекты видео»

Выберите один из четырех доступных вариантов: «Портрет», «Студийный свет», «Показ рабочего стола» или «Отслеживание».

Использовать iPhone в качестве веб-камеры можно на расстоянии 10-12 метров от вашего Mac. Чтобы снова переключиться на встроенную «вебку» Mac, просто нажмите «Остановить» на экране iPhone или выберите встроенную веб-камеру в настройках видеоконференции. Кстати, на сайте Apple продается специальная подставка от Belkin, которая позволяет закрепить iPhone над дисплеем Mac или MacBook.