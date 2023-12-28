Как использовать ноутбук на Windows и macOS с закрытой крышкой

Олег

MacBook


Главной фишкой ноутбука как такового является концепция «всё в одном»: он предлагает не только «начинку», но и периферию — дисплей, клавиатуру, трекпад, динамики и веб-камеру. Однако иногда всё же нужно использовать ноутбук с закрытой крышкой в роли системного блока — например, если вы хотите подключить его к большому монитору для работы.

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По умолчанию ноутбук на Windows или macOS просто перейдет в режим сна или вовсе выключится, если закрыть крышку. Но можно сделать несколько настроек, которые заставят девайс продолжать работать.

Для Windows:
  • Откройте «Параметры» → «Оборудование и звук»
  • Щелкните «Параметры электропитания»
  • Откройте каждое из двух выпадающих меню возле пункта «Когда я закрываю крышку» и выставьте параметр «Ничего не делать»
  • Нажмите «Сохранить изменения».

Для macOS вам достаточно будет просто подключить MacBook к зарядному устройству и монитору, после чего закрыть крышку — девайс поймет, что вы хотите работать с ним в закрытом состоянии. Кроме того, в macOS Ventura появилась опция, которая позволяет девайсу не выключаться с закрытой крышкой, даже если периферия не подключена: 
  • Откройте «Настройки» → «Аккумулятор»
  • Щелкните «Параметры»
  • Включите тумблер «Не переходить в режим сна автоматически, когда дисплей выключен при работе от сети».
macOS

При использовании любого ноутбука не забывайте об охлаждении. Система вентиляции устроена таким образом, чтобы эффективно охлаждать устройство именно в открытом состоянии, так что ноутбук или MacBook с закрытой крышкой может греться гораздо сильнее, чем обычно. 

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Комментарии

Ghost
+379
Ghost
M1 vent — no problem, comrade!
Сегодня в 09:50
#
–56
oskar
🤦🏼
2 часа назад в 11:36
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