Как использовать ноутбук на Windows и macOS с закрытой крышкой

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Откройте «Параметры» → «Оборудование и звук»

Щелкните «Параметры электропитания»

Откройте каждое из двух выпадающих меню возле пункта «Когда я закрываю крышку» и выставьте параметр «Ничего не делать»

Нажмите «Сохранить изменения».

Откройте «Настройки» → «Аккумулятор»

Щелкните «Параметры»

Включите тумблер «Не переходить в режим сна автоматически, когда дисплей выключен при работе от сети».

Главной фишкой ноутбука как такового является концепция «всё в одном»: он предлагает не только «начинку», но и периферию — дисплей, клавиатуру, трекпад, динамики и веб-камеру. Однако иногда всё же нужно использовать ноутбук с закрытой крышкой в роли системного блока — например, если вы хотите подключить его к большому монитору для работы.По умолчанию ноутбук на Windows или macOS просто перейдет в режим сна или вовсе выключится, если закрыть крышку. Но можно сделать несколько настроек, которые заставят девайс продолжать работать.Для macOS вам достаточно будет просто подключить MacBook к зарядному устройству и монитору, после чего закрыть крышку — девайс поймет, что вы хотите работать с ним в закрытом состоянии. Кроме того, в macOS Ventura появилась опция, которая позволяет девайсу не выключаться с закрытой крышкой, даже если периферия не подключена:При использовании любого ноутбука не забывайте об охлаждении. Система вентиляции устроена таким образом, чтобы эффективно охлаждать устройство именно в открытом состоянии, так что ноутбук или MacBook с закрытой крышкой может греться гораздо сильнее, чем обычно.