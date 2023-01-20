Как использовать WhatsApp для заметок и хранения любых файлов. Это новая функция

Откройте WhatsApp и нажмите на кнопку нового диалога

В списке контактов нажмите на свой номер телефона с пометкой (Вы)

Напишите в открывшийся чат любое сообщение — он сохранится в списке чатов.

Популярный мессенджер WhatsApp обновился и наконец получил полезную функцию из Telegram — «Сообщение для себя». Об этом сообщает MacRumors.«Сообщение для себя» — это очень полезная возможность WhatsApp, которая начала тестироваться разработчиками пару месяцев назад. Этот чат позволяет отправлять самому себе заметки, пересылать туда важные сообщения от других людей, и даже использовать его как файлохранилище.Чтобы создать чат «Сообщение для себя»:Готово! Теперь вы можете отправлять в этот чат любую информацию или файлы, а также пересылать сообщения от других людей. Он всегда будет в вашем списке диалогов. Чат «Сообщение для себя» поддерживает фото, видео, аудиофайлы и документы.Отличительная особенность «самочата» в WhatsApp — в нем используется безопасное сквозное шифрование, точно так же, как в обычных переписках. А значит даже команда мессенджера не может просмотреть ваши файлы и записи. Функция уже доступна на iOS и Android.