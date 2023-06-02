Как исправить мерцание дисплея компьютера на Windows 11

Олег

Windows 11


Если на вашем компьютере или ноутбуке с Windows 11 мерцает изображение, не торопитесь расстраиваться и нести его в ремонт. Скорее всего это программный сбой, который можно исправить самому.

Чаще всего проблема состоит в драйверах: либо на компьютере установлены неверные драйвера, либо обновленные пришли с багом. Ранее мы рассказывали, что ошибка в апдейте Windows 11 откатывает драйвер видеокарты. Всё это решается довольно просто и быстро. Но сначала стоит кое-что проверить.

  • Откройте «Диспетчер задач»: для этого введите название в поисковую строку или нажмите сочетания клавиш Ctrl + Shift + Esc
  • Если окно «Диспетчера» статично, а остальные приложения мерцают — проблема состоит в одном из приложений; нужно по очереди завершить их придудительно и понаблюдать, после какого действия мерцание пропадет.
  • Если окно «Диспетчера» мерцает вместе со всеми остальными окнами, то проблема, скорее всего, кроется в видеодрайвере.

Для начала стоит попробовать обновить драйвер до самой свежей версии:

  • Откройте «Пуск» → «Центр обновления Windows» → «Дополнительные параметры»
  • Щелкните пункт «Необязательные обновления» → «Обновления драйверов»
  • Проверьте наличие обновления для драйвера дисплея; если оно есть, загрузите и установите патч.

Если новых драйверов нет, то возможно обновление уже установилось автоматически и принесло с собой баг мерцания. В таком случае драйвер стоит откатить:

  • Откройте «Пуск» → «Диспетчер устройств» → «Видеоадаптеры»
  • Щелкните правой кнопкой мыши по видеокарте и выберите «Свойства»
  • Перейдите на вкладку «Драйвер» и выберите «Откатить», выбрав любую причину из предложенных
  • Перезагрузите компьютер.

Если и это не помогло, то можно попробовать удалить и установить драйвер снова:

  • Откройте «Пуск» → «Диспетчер устройств» → «Видеоадаптеры»
  • Щелкните правой кнопкой мыши по видеокарте и выберите «Удалить устройство», установив флажок «Удалить драйвер для устройства»
  • Перезагрузите компьютер.

После всех этих действий мерцание должно исчезнуть. Если этого не случилось, то есть вероятность, что поломка всё же физическая. 

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Источник:
Windows Central
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