





В Японии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее старт продаж PlayStation 5 прошел 12 сентября. В день запуска пользователи, получившие консоль, столкнулись с ошибкой «в очереди на загрузку».Проблема возникает при попытке скачать игру из магазина PlayStation Store. Сайту Polygon удалось воспроизвести этот сценарий с загрузкой Call of Duty: Black Ops Cold War. Переход очереди загрузки на PS5 показывает, что закачка игры не выполняется. При этом отсутствуют какие-либо ошибки.Эту проблему можно устранить, но решение не будет простым. Избавиться от ошибки с очередью на загрузку позволяет полная очистка системы PlayStation 5, но это означает, что вам повторно придется загрузить все установленные игры. А если вы не используете PS Plus, то нужно будет использовать встроенный инструмент резервного копирования для сохранений, поскольку PS5 не позволяет экспортировать сейвы на USB-накопитель.Стоит отметить, что проблема уже получила массовый характер. Вероятно, она в ближайшее время будет устранена в ближайшим обновлением прошивки PlayStation 5. На момент публикации Sony не прокомментировала ситуацию по запросам СМИ.Чтобы сбросить консоль к заводским настройкам нажмите значок шестеренки в правом верхнем углу главного экрана. Оттуда нужно перейти в раздел «Параметры сброса», а затем выбрать «Сбросить консоль». После этого необходимо подтвердить удаление всех данных. Этот способ теоретически должен решить проблему.На данный момент нет официального объяснения ошибки с очередью на загрузку, но, согласно опыту сайта Polygon, она возникает в случайном порядке при попытке загрузить что-то из PS Store. Возможно проблема связана с играми большого объема, поскольку вес CoD: Black Ops Cold War для PS5 составляет около 140 ГБ. Пока рекомендуется не заполнять внутреннюю память до отказа.