iOS 14

После обновления до iOS и iPadOS 14 многие пользователи заметили в меню Wi-Fi новое обозначение. Возле их домашней беспроводной сети появилась надпись «Слабый уровень безопасности». Кого-то это могло обеспокоить — вдруг их личные пароли или данные из онлайн-банков кто-то перехватит?

Но переживать не стоит. В системе безопасности роутера ничего не изменилось. Дело в том, что весь трафик от роутера до подключенных устройств шифруется по различным протоколам. Однако, судя по всему, с прошлого года Apple не считает безопасными протоколы шифрования WPA и WPA/WPA2. Чтобы больше не видеть в «Настройках» iPhone раздражающей надписи, необходимо заглянуть в параметры роутера и кое-что изменить.  
  • Войдите в панель настроек своего роутера. Для этого нужно открыть браузер и ввести в адресную строку 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (это самые распространенные адреса для входа в панель администрирования). Если эти адреса не подошли — откройте настройки Wi-Fi в iPhone/iPad, нажмите на значок «i» возле названия своей сети, и найдите строку «Маршрутизатор». В ней указан адрес доступа к роутеру. 
  • При успешном входе появится экран авторизации; введите логин и пароль для получения доступа к админ-панели; если Вы ранее никогда туда не входили, то логин и пароль по умолчанию — «admin»;
  • Теперь пройдите во вкладку «Wi-Fi» («Беспроводная сеть», «Настройки WLAN»);
  • Найдите здесь строку «Метод шифрования»; измените текущий метод на WPA2 или WPA3 (если доступен); 
  • Если установлено «WPA/WPA2» — его нужно изменить на «только WPA2» или «только WPA3»;
  • Нажмите «Сохранить»; после этого соединение пропадет на 30-50 сек и роутер перезагрузится. 
Готово. Чтобы девайс в будущем больше не показывал подобных предупреждений, он должен быть подключен к сети Wi-Fi, которая шифрует данные строго по протоколу WPA2 или WPA3. 


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