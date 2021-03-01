После обновления до iOS и iPadOS 14 многие пользователи заметили в меню Wi-Fi новое обозначение. Возле их домашней беспроводной сети появилась надпись «Слабый уровень безопасности». Кого-то это могло обеспокоить — вдруг их личные пароли или данные из онлайн-банков кто-то перехватит?Но переживать не стоит. В системе безопасности роутера ничего не изменилось. Дело в том, что весь трафик от роутера до подключенных устройств шифруется по различным протоколам. Однако, судя по всему, с прошлого года Apple не считает безопасными протоколы шифрования WPA и WPA/WPA2. Чтобы больше не видеть в «Настройках» iPhone раздражающей надписи, необходимо заглянуть в параметры роутера и кое-что изменить.