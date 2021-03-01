После обновления до iOS и iPadOS 14 многие пользователи заметили в меню Wi-Fi новое обозначение. Возле их домашней беспроводной сети появилась надпись «Слабый уровень безопасности». Кого-то это могло обеспокоить — вдруг их личные пароли или данные из онлайн-банков кто-то перехватит?
Но переживать не стоит. В системе безопасности роутера ничего не изменилось. Дело в том, что весь трафик от роутера до подключенных устройств шифруется по различным протоколам. Однако, судя по всему, с прошлого года Apple не считает безопасными протоколы шифрования WPA и WPA/WPA2. Чтобы больше не видеть в «Настройках» iPhone раздражающей надписи, необходимо заглянуть в параметры роутера и кое-что изменить.
- Войдите в панель настроек своего роутера. Для этого нужно открыть браузер и ввести в адресную строку 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (это самые распространенные адреса для входа в панель администрирования). Если эти адреса не подошли — откройте настройки Wi-Fi в iPhone/iPad, нажмите на значок «i» возле названия своей сети, и найдите строку «Маршрутизатор». В ней указан адрес доступа к роутеру.
- При успешном входе появится экран авторизации; введите логин и пароль для получения доступа к админ-панели; если Вы ранее никогда туда не входили, то логин и пароль по умолчанию — «admin»;
- Теперь пройдите во вкладку «Wi-Fi» («Беспроводная сеть», «Настройки WLAN»);
- Найдите здесь строку «Метод шифрования»; измените текущий метод на WPA2 или WPA3 (если доступен);
- Если установлено «WPA/WPA2» — его нужно изменить на «только WPA2» или «только WPA3»;
- Нажмите «Сохранить»; после этого соединение пропадет на 30-50 сек и роутер перезагрузится.
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