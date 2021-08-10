Медиатека


Нововведения по защите детей от вредного контента, анонсированные компанией Apple, произвели большой шум в интернете по всему миру. Пользователи очень по-разному относятся к этим функциям: кто-то считает, что ему нечего скрывать и цель оправдывает средства, а кто-то против любого вмешательства в его личное пространство. Кажется, что одно в этой ситуации несомненно — у пользователя должен быть выбор.

Ранее Apple пояснила, как именно будет работать «детская защита». Прежде всего, она будет запущена только в США. Кроме того, «сканирование» начнется с выходом iOS 15, а на данный момент функции неактивны. И наконец — поиск контента, который может нанести потенциальный вред несовершеннолетним, будет осуществляться только среди фотографий, хранящихся в iCloud. Кстати, ранее мы рассказали, как именно будет работать этот поиск.

Из указанных данных следует два вывода. Во-первых, россиянам можно не опасаться «сканирования» — конечно, если в вашем Apple ID верно выставлена страна. Во-вторых, если всё же хочется перестраховаться и защититься от вмешательства Apple в ваши фотоальбомы — придется отключить функцию «Медиатека iCloud», отказаться от удобства синхронизации фотографий и видеороликов между устройствами и перестать выгружать в облако свои альбомы. Если вы решились на такой вариант — вот как это сделать.

На iPhone, iPad и iPod:
  • откройте «Настройки»
  • нажмите на своё имя и аватарку
  • перейдите в раздел iCloud → «Фото»
  • отключите все три тумблера на этой странице.
Фото

На Mac:
  • откройте «Системные настройки»
  • нажмите на кнопку Apple ID
  • снимите галочку с пункта «Фото». 
Mac

Отметим, что система может спросить у вас, что делать с фотографиями, которые уже находятся в облаке iCloud. Выберите подходящий для вас вариант — скорее всего, нужно сохранить оригиналы на устройстве и полностью отключить «Медиатеку iCloud».

Нужно учитывать два нюанса:
  • фотографии в iCloud не удалятся сразу — Apple дает пользователю 30 дней на то, чтобы скачать их оттуда в случае ошибочного выбора настроек; поэтому и удалятся они из облака только через месяц;
  • встроенного хранилища вашего устройства может не хватить для загрузки оригиналов фотографий и видео из iCloud; проверьте объем свободного пространства, прежде чем отключать «Медиатеку». 



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