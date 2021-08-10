Нововведения по защите детей от вредного контента, анонсированные компанией Apple, произвели большой шум в интернете по всему миру. Пользователи очень по-разному относятся к этим функциям: кто-то считает, что ему нечего скрывать и цель оправдывает средства, а кто-то против любого вмешательства в его личное пространство. Кажется, что одно в этой ситуации несомненно — у пользователя должен быть выбор.
Ранее Apple пояснила, как именно будет работать «детская защита». Прежде всего, она будет запущена только в США. Кроме того, «сканирование» начнется с выходом iOS 15, а на данный момент функции неактивны. И наконец — поиск контента, который может нанести потенциальный вред несовершеннолетним, будет осуществляться только среди фотографий, хранящихся в iCloud. Кстати, ранее мы рассказали, как именно будет работать этот поиск.
Из указанных данных следует два вывода. Во-первых, россиянам можно не опасаться «сканирования» — конечно, если в вашем Apple ID верно выставлена страна. Во-вторых, если всё же хочется перестраховаться и защититься от вмешательства Apple в ваши фотоальбомы — придется отключить функцию «Медиатека iCloud», отказаться от удобства синхронизации фотографий и видеороликов между устройствами и перестать выгружать в облако свои альбомы. Если вы решились на такой вариант — вот как это сделать.
На iPhone, iPad и iPod:
- откройте «Настройки»
- нажмите на своё имя и аватарку
- перейдите в раздел iCloud → «Фото»
- отключите все три тумблера на этой странице.
На Mac:
- откройте «Системные настройки»
- нажмите на кнопку Apple ID
- снимите галочку с пункта «Фото».
Отметим, что система может спросить у вас, что делать с фотографиями, которые уже находятся в облаке iCloud. Выберите подходящий для вас вариант — скорее всего, нужно сохранить оригиналы на устройстве и полностью отключить «Медиатеку iCloud».
Нужно учитывать два нюанса:
- фотографии в iCloud не удалятся сразу — Apple дает пользователю 30 дней на то, чтобы скачать их оттуда в случае ошибочного выбора настроек; поэтому и удалятся они из облака только через месяц;
- встроенного хранилища вашего устройства может не хватить для загрузки оригиналов фотографий и видео из iCloud; проверьте объем свободного пространства, прежде чем отключать «Медиатеку».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru