«АвтоВАЗ» второй раз за год поднял цены на свои автомобили. Об этом можно узнать на сайте автопроизводителя.
СМИ отмечают, что мартовское подорожание отечественных автомобилей является рекордным чуть ли не за всю историю «АвтоВАЗа». В отдельных случаях цена поднялась на 247 000 рублей, а среднее подорожание составило 15,4% или 147 000 рублей. Например, самый дешевый вариант седана Lada Granta теперь продается за 684 000 рублей — всего пару месяцев назад он стоил менее 600 тысяч. За любую конфигурацию Largus теперь придется отдать больше миллиона рублей — к слову, эта модель подорожала сильнее других, возможно, из-за зарубежных комплектующих (Lada Largus построена на базе разработок и запчастей Renault).
Российский ресурс «Лада.Онлайн» составил таблицу со всеми ценами на отечественные автомобили до и после подорожания. На ней можно увидеть, что количество автомобилей с ценником около миллиона рублей существенно возросло.
Ранее «АвтоВАЗ» уже повышал цены в этом году. Это было во время январского скачка курса зарубежной валюты. Тогда ценники увеличились не только у отечественного вендора, но и у десятков зарубежных брендов, локализованных в РФ. К слову, большинство из них уже приостановили работу в нашей стране.
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