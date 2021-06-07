С одной стороны, изменений в iOS 15 не так уж и много — после iOS 14 многие ожидали чего-то большего. Однако, детальнее вглядевшись в апдейты, можно обнаружить, что Apple привнесла в систему то, что действительно необходимо в современном смартфоне. В этом материале мы собрали все изменения, которые компания внесла в систему уведомлений на iOS 15 и iPadOS 15.Теперь множество уведомлений за день будут группироваться в так называемые «Сводки» — смарт-карточки, которые помогут понять суть уведомлений и их источник. В самих сводках они будут сгруппированы по самым важным и второстепенным — в этом поможет искусственный интеллект.Это новый режим, который объединяет в себе несколько функций. По сути, это умный сценарий взаимодействия с устройством, при котором можно не только управлять, собственно, уведомлениями, но и настроить другие действия для максимальной концентрации на выполняемой работе. Настройку «Фокусирования» можно как выполнить самому, так и доверить нейросетям.Небольшая, но удобная фишка: когда пользователь установит на своем устройстве режим «Не беспокоить», у каждого его собеседника в iMessage появится некое подобие статуса в чате. Статус оповестит собеседников, что человек временно занят и его лучше не отвлекать.Похоже, что фанаты Apple ожидали гораздо больше нововведений в iMessage — инсайдеры пророчили «яблочному» мессенджеру чуть ли не трансформацию в соцсеть. Скорее всего, компания посчитала, что большое количество нововведений перегрузит мессенджер и усложнит взаимодействие с ним.