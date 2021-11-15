





Исследовательский сервис билайн.аналитика посчитал, как менялась динамика потребления мобильного интернета в московском и питерском метро за последний год, насколько реже люди стали говорить по мобильному телефону, а также посмотрел, какие приложения являются наиболее популярными во время поездки в метро у москвичей и петербуржцев.За последний год трафик мобильного интернета в московском метро вырос почти в семь раз, а если смотреть статистику за два года, то рост 19-кратный. Добиться таких результатов удалось за счет увеличения инфраструктуры в метро в 3,5 раза и строительству более 1000 новых базовых станций. Новые технологические решения, созданные в партнерстве с компанией Huawei, и грамотное распределение частотного ресурса позволили сделать покрытие в метро непрерывным. Что касается голосового трафика, то с октября 2019 года он снизился в два раза.Если говорить о метро Санкт-Петербурга, то за год трафик там вырос почти в 12 раз. Это объясняется строительством сети 4G в тоннелях петербургской подземки, которое велось в этом году. За два последних года трафик мобильного интернета вырос в метро Петербурга в 14 раз. Голосовой трафик в текущем году также вырос, однако не так существенно – в 5 раз.Топ сервисов по трафику, которыми пользуются абоненты билайн в московской подземке, выглядит так: первое место у веб-серфинга, на втором месте стриминг-сервисы и Youtube, третье место у TikTok, на четвертом Instagram, на пятом VK и Facebook. По частоте использования лидируют мессенджеры Telegram и WhatsApp, на третьем месте расположился Instagram, на четвертом и пятом Youtube и TikTok.На первом месте среди сервисов, на которые больше всего расходуют трафик жители северной столицы, когда едут в метро, также находится веб браузинг, на втором месте стриминговые платформы, третье место за Youtube, Youtube music и Youtube kids. На четвертом месте по трафику VK, на пятой строчке TikTok. Дальше расположены приложения Яндекса, Instagram и Facebook. Мужчины больше всего трафика тратят на веб браузинг, Youtube, VK и TikTok, у женщин ситуация схожая, но вместо TikTok – Instagram. По частоте использования первое место также у веб-браузинга, на втором месте Instagram, на третьем – Youtube, четвертое у приложений Яндекса и Facebook, а на пятом месте мессенджеры Telegram и WhatsApp.