Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Как изменить оформление папок в macOS до неузнаваемости. Удобно для быстрого поиска

Олег


При покупке Mac пользователь зачастую и не подозревает о множестве мелких и неочевидных фишках и настройках macOS. Одна из них — возможность кастомизировать внешний (и внутренний вид) папок в Finder. Это поможет оформить рабочий стол и файловую систему по своему вкусу, а также выделить самые нужные папки визуально, чтобы не искать их по названиям. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides


Как изменить значок папки в Finder
Подготовьте нужную вам картинку. Это может быть совершенно любой значок в формате png или jpeg, либо модифицированная штатная иконка папки — смотря как вам больше нравится. Когда изображение готово, сделайте следующее:

  • Нажмите на папку правой кнопкой мыши (или двумя пальцами)
  • Выберите «Свойства» 

  • Перетащите файл вашей иконки на место иконки папки вверху. 


Готово! «Свойства» можно закрывать, изменения уже применились. 


Как изменить оформление внутри папок
Речь идет о фоне подложки, на которой расположено содержимое папки — файлы, архивы и так далее. Вы можете изменить подложку отдельных папок по выбору, либо сделать это для всех разделов Finder: 

  • Откройте нужную папку
  • Нажмите на белом фоне правую кнопку мыши (или двумя пальцами)
  • Выберите «Показать параметры вида» 

  • В блоке «Фон» выберите цвет из палитры либо...

  • Поставьте точку на пункт «Изображение» и перетащите туда любую картинку или фото. 


Готово! Если хотите оставить этот фон только в данной папке, то окошко настроек можно закрывать. Чтобы установленный фон применился по всем папкам Finder, нажмите ниже «Сделать параметрами по умолчанию». 
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также