Как изменить оформление папок в macOS до неузнаваемости. Удобно для быстрого поиска

При покупке Mac пользователь зачастую и не подозревает о множестве мелких и неочевидных фишках и настройках macOS. Одна из них — возможность кастомизировать внешний (и внутренний вид) папок в Finder. Это поможет оформить рабочий стол и файловую систему по своему вкусу, а также выделить самые нужные папки визуально, чтобы не искать их по названиям.

Нажмите на папку правой кнопкой мыши (или двумя пальцами)

Выберите «Свойства»

Перетащите файл вашей иконки на место иконки папки вверху.

Откройте нужную папку

Нажмите на белом фоне правую кнопку мыши (или двумя пальцами)

Выберите «Показать параметры вида»

В блоке «Фон» выберите цвет из палитры либо...

Поставьте точку на пункт «Изображение» и перетащите туда любую картинку или фото.

Подготовьте нужную вам картинку. Это может быть совершенно любой значок в формате png или jpeg, либо модифицированная штатная иконка папки — смотря как вам больше нравится. Когда изображение готово, сделайте следующее:Готово! «Свойства» можно закрывать, изменения уже применились.Речь идет о фоне подложки, на которой расположено содержимое папки — файлы, архивы и так далее. Вы можете изменить подложку отдельных папок по выбору, либо сделать это для всех разделов Finder:Готово! Если хотите оставить этот фон только в данной папке, то окошко настроек можно закрывать. Чтобы установленный фон применился по всем папкам Finder, нажмите ниже «Сделать параметрами по умолчанию».