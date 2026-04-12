Как изменить оформление папок в macOS до неузнаваемости. Удобно для быстрого поиска

При покупке Mac пользователь зачастую и не подозревает о множестве мелких и неочевидных фишках и настройках macOS. Одна из них — возможность кастомизировать внешний (и внутренний вид) папок в Finder. Это поможет оформить рабочий стол и файловую систему по своему вкусу, а также выделить самые нужные папки визуально, чтобы не искать их по названиям.
Как изменить значок папки в Finder
Подготовьте нужную вам картинку. Это может быть совершенно любой значок в формате png или jpeg, либо модифицированная штатная иконка папки — смотря как вам больше нравится. Когда изображение готово, сделайте следующее:
- Нажмите на папку правой кнопкой мыши (или двумя пальцами)
- Выберите «Свойства»
- Перетащите файл вашей иконки на место иконки папки вверху.
Готово! «Свойства» можно закрывать, изменения уже применились.
Как изменить оформление внутри папок
Речь идет о фоне подложки, на которой расположено содержимое папки — файлы, архивы и так далее. Вы можете изменить подложку отдельных папок по выбору, либо сделать это для всех разделов Finder:
- Откройте нужную папку
- Нажмите на белом фоне правую кнопку мыши (или двумя пальцами)
- Выберите «Показать параметры вида»
- В блоке «Фон» выберите цвет из палитры либо...
- Поставьте точку на пункт «Изображение» и перетащите туда любую картинку или фото.
Готово! Если хотите оставить этот фон только в данной папке, то окошко настроек можно закрывать. Чтобы установленный фон применился по всем папкам Finder, нажмите ниже «Сделать параметрами по умолчанию».