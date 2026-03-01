Как изменится жизнь в РФ с марта: цензура в кино, блокировка связи и вывески на русском



С 1 марта 2026 года в России вступает в силу ряд законодательных изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. Новые правила коснутся работы интернета и связи, кинопроката, использования иностранных слов в публичном пространстве, рынка такси, финансовых сервисов, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Помимо этого, с 3 марта вступает в силу закон об обязанности операторов отключать связь по требованию ФСБ.

Начал действовать обновлённый порядок централизованного управления сетью связи, утверждённый правительством в октябре 2025 года. Документ наделил Роскомнадзор правом при возникновении угроз информационной безопасности, включая компьютерные атаки или массовые сбои, полностью изолировать российский сегмент интернета от глобальной сети. В таких ситуациях трафик будет отрезан на магистральном уровне через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), что делает использование VPN и других способов обхода бесполезным.Вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве. Информация для потребителей в магазинах, кафе и других общественных местах — вывески, указатели, меню, прайс-листы — должна размещаться только на русском языке. Дублирование на иностранных языках допускается, но при условии равнозначности содержания и оформления, при этом русскоязычный текст должен быть первым. Застройщиков обяжут давать новым жилым комплексам названия только на кириллице, если они фигурируют в рекламе, однако зарегистрированные товарные знаки останутся без перевода.Минкульт получил право отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам, содержащим материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Ведомство также сможет отзывать уже выданные разрешения, а Роскомнадзор — требовать удаления такого контента с онлайн-платформ и из соцсетей в течение суток. За неисполнение предписания юрлицам грозят штрафы до 5 миллионов рублей. Эксперты отмечают размытость формулировок закона, что может привести к самоцензуре в индустрии и смещению тематики контента в сторону патриотического и семейного.В такси можно использовать только автомобили, произведённые в рамках специнвестконтракта или набравшие не менее 3200 баллов локализации. В первоначальный список вошли машины шести брендов: «АвтоВАЗ», УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». При этом автомобили, уже внесённые в реестры такси до 1 марта, могут продолжать работу бессрочно, а для самозанятых в регионах установят квоту в 25% от общего таксопарка. Эксперты не ожидают резкого роста цен, но в долгосрочной перспективе возможно сокращение числа машин и удорожание поездок.В финансовой сфере вступили в силу правила, запрещающие онлайн-сервисам списывать средства за подписки с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. Платформы обязаны обеспечить приём отказа от подписки в электронной форме или получить явное согласие пользователя на автосписание. Микрофинансовые компании, выдающие займы до 500 тысяч рублей, должны идентифицировать заёмщиков по биометрии из Единой биометрической системы. Также изменится срок оплаты ЖКХ — вносить платежи теперь нужно до 15 числа следующего месяца, а не до 10, а квитанции будут приходить не позднее 5 числа.Нововведения также затронули транспорт и туристическую отрасль. Авиаперевозчики обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелёта, а дети до 12 лет и сопровождающие их лица могут получить соседние места без дополнительной платы. При задержке рейса более чем на 30 минут пассажир получает право на возврат денег, а электронный посадочный талон приравнивается к бумажному. Туристы, отменившие бронь за сутки до заезда в гостиницу, смогут получить полный возврат средств, при этом объекты размещения больше не могут пользоваться негарантированным бронированием.Вступил в силу закон, обязывающий операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ в случаях, которые будут определены нормативными актами президента страны. Документ освобождает сотовых операторов и провайдеров проводного интернета от ответственности перед абонентами за перебои, вызванные выполнением требований спецслужбы. В Минцифры поясняли, что необходимость таких мер связана с обеспечением безопасности и оперативным реагированием на угрозы, включая атаки беспилотников. Детальный порядок отключений будет регламентироваться закрытыми нормативными актами, чтобы их содержание не стало известно противникам.