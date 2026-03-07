Как измерить емкость и определить здоровье любого аккумулятора с медицинской точностью

Фото: Unsplash
Пользователи достаточно современных устройств с iOS, iPadOS и macOS могут быстро узнать здоровье АКБ, зайдя в настройки. Владельцам Android-смартфонов повезло чуть меньше, но в целом им тоже доступна проверка несколькими способами. Но что делать с пауэрбанками или девайсами, на которые невозможно установить специальный софт для проверки батареи?
Одного тестера может быть мало. Важным условием замера является напряжение во время процесса зарядки — по крайней мере, в пауэрбанках. Удобнее всего измерять на уровне 5 Вольт, но большинство современных блоков питания (в том числе GaN) не позволяют вручную выбирать напряжение и обычно работают на более высоких показателях 9-12 Вольт. Поэтому в комплект к тестеру забирайте еще пятиваттный блок питания — 5В 1А, он идеально подходит для замеров емкости, хоть и сделает процедуру несколько дольше.
Когда комплект будет на руках, разрядите аккумулятор как можно ближе к нулю, после чего поставьте его на зарядку от 5-ваттного блока питания, подключив тестер с одной стороны к кабелю, а с другой — к заряжаемому устройству. Контролируйте процесс, так как по достижению 100% ток продолжит поступать уже для поддержания заряда — это собьет результат. В случае со смартфонами не забудьте отключить функции умной зарядки, и по возможности заряжайте в выключенном виде. Использование устройства во время замера исказит результаты.
По завершению зарядки вы увидите на дисплее тестера цифру в мАч. Сравните ее с номинальной заводской емкостью вашего АКБ, и высчитайте проценты из этого остатка, если это необходимо.
