Как измерить емкость и определить здоровье любого аккумулятора с медицинской точностью

Олег

Фото: Unsplash 

Пользователи достаточно современных устройств с iOS, iPadOS и macOS могут быстро узнать здоровье АКБ, зайдя в настройки. Владельцам Android-смартфонов повезло чуть меньше, но в целом им тоже доступна проверка несколькими способами. Но что делать с пауэрбанками или девайсами, на которые невозможно установить специальный софт для проверки батареи? 

Для таких целей существует специальный прибор — USB-тестер, или в простонародье «свисток». Они бывают самые разные — по моделям, дизайну, возможностям и портам. Рассмотрим самый универсальный вариант с USB-С, например, вот такой китайский аксессуар KOWSI. Он стоит очень скромных денег, при этом имеет LED-дисплей с отображением различных параметров (в том числе мАч) и даже может программироваться. 



Одного тестера может быть мало. Важным условием замера является напряжение во время процесса зарядки — по крайней мере, в пауэрбанках. Удобнее всего измерять на уровне 5 Вольт, но большинство современных блоков питания (в том числе GaN) не позволяют вручную выбирать напряжение и обычно работают на более высоких показателях 9-12 Вольт. Поэтому в комплект к тестеру забирайте еще пятиваттный блок питания — 5В 1А, он идеально подходит для замеров емкости, хоть и сделает процедуру несколько дольше. 



Когда комплект будет на руках, разрядите аккумулятор как можно ближе к нулю, после чего поставьте его на зарядку от 5-ваттного блока питания, подключив тестер с одной стороны к кабелю, а с другой — к заряжаемому устройству. Контролируйте процесс, так как по достижению 100% ток продолжит поступать уже для поддержания заряда — это собьет результат. В случае со смартфонами не забудьте отключить функции умной зарядки, и по возможности заряжайте в выключенном виде. Использование устройства во время замера исказит результаты. 

По завершению зарядки вы увидите на дисплее тестера цифру в мАч. Сравните ее с номинальной заводской емкостью вашего АКБ, и высчитайте проценты из этого остатка, если это необходимо. 


2
Комментарии

+1
practic8167
Боже сколько же дилетантов допускают до статей…
Сегодня в 16:20
#
+133
rosario
Олег. Ты бездарь. Ты мало того что не понимаешь процессов, уровня школьной программы термодинамики, так ещё на серьезных щах вещаешь этот бред на широкую аудиторию. Плохо.
Сегодня в 17:07
#
+133
rosario rosario
*электродинамики
Сегодня в 17:08
#