

Приобретая новый гаджет, помимо его основных характеристик и особенностей мы теперь также уделяем внимание и экосистеме. Этот термин в первую очередь подразумевает то, как новинка впишется в существующий набор техники. Samsung обладает обширной и целостной экосистемой, в которую входит не только мобильная электроника, но и бытовая, аудио- и видеотехника.



Понимание экосистемы

Смартфон и планшет: автоматическая синхронизация и обмен контентом

Преимущества Samsung заключаются в широкой функциональности, легкой синхронизации и тесной интеграции устройств компании во множестве повседневных сценариев. Взаимодействие продуктов строится на трех основных способах: учетная запись Samsung, приложение Galaxy Wearable и сервис SmartThings.Учетная запись Samsung обеспечивает автоматическую синхронизацию паролей и других важных данных по воздуху. Таким образом к ним получают доступ устройства, которые объединены под одним аккаунтом.Galaxy Wearable отвечает за связь смартфона с носимой электроникой: наушниками Galaxy Buds, носимым устройством Galaxy Watch и фитнес-браслетами Galaxy Fit. Приложение позволяет настроить оповещения и персонализировать гаджеты с помощью различных виджетов и стилей.SmartThings предустановлен на все актуальные модели устройств Samsung Galaxy и выполняет роль пульта управления для подключенной бытовой техники и устройств умного дома. Сервис объединяет носимую электронику, планшеты, телевизоры и позволяет управлять ими прямо со смартфона. Кроме того, функция SmartThings Find помогает найти сопряженные гаджеты с помощью простых и подробных подсказок, а также звуковых сигналов. Благодаря этому сервису осуществляется и настройка меток Galaxy SmartTag, которые можно прикрепить к любому предмету, от кошелька до ошейника питомца.

Смартфон — это ядро экосистемы; другими словами, он выполняет роль «центра управления полётами» для интеграции и связи между девайсами. Устройства Galaxy напичканы всеми необходимыми функциями и сервисами для контроля целой экосистемы гаджетов. Так, например, учетная запись Samsung обеспечивает автоматическую синхронизацию заметок в приложении Samsung Notes на смартфонах, ПК и планшетах, в том числе на линейке Galaxy Tab S7 и других актуальных моделях. Благодаря этому пользователь концентрируется на главном и не боится потерять важную информацию. Работа в таких условиях становится быстрой и эффективной.

Носимая электроника: управляем презентацией, отвечаем на уведомления и разблокируем смартфон

Владельцы мобильных устройств Samsung с оболочкой One UI 3.1 могут воспользоваться возможностью непрерывного просмотра веб-страниц в браузере «Интернет». Эта функция особенно полезна в сценариях, когда необходимо переключиться со смартфона на планшет, например, если для работы понадобился большой экран. Помимо этого, приложение Samsung Flow обеспечивает плавный переход, позволяя копировать текст или изображения на телефоне и мгновенно вставлять этот контент уже на другом гаджете.За легкое общение и обмен данными без ограничения по размеру отвечает функция «Быстрая отправка». Она позволяет пересылать фото или видео любых размеров на расположенные поблизости устройства Galaxy. Это не только быстро, но и безопасно. К примеру, с помощью инструмента Private Share выбирается конкретный получатель, а уже отправленные файлы можно отозвать буквально одним нажатием.

Носимые гаджеты Galaxy не только помогают следить за здоровьем и физической активностью, но и выполняют роль ассистента для вашего смартфона. Например, Galaxy Watch3 автоматически отображают все важные оповещения с мобильного и предлагают ответ в зависимости от содержимого сообщения.

В число полезных сценариев применения Galaxy Watch3 в экосистеме Samsung входит возможность управлять презентацией формата PPT, просто держа носимое устройство подключенными к смартфону. Таким образом отпадает необходимость в дополнительных устройствах во время деловых встреч. А еще Galaxy Watch можно использовать в качестве пульта для спуска затвора камеры смартфона во время совместных фотографий. Для этого понадобится бесплатное приложение Camera Controller из магазина Galaxy Store.

Функция Smart Lock позволяет автоматически снимать блокировку со смартфона без необходимости вводить пароль или сканировать отпечаток пальца. Эта возможность пригодится, когда на руках перчатки, например, во время занятий зимними видами спорта. Смартфон Galaxy остается разблокированным, когда подключен к Galaxy Watch или находится рядом с вами. Для более быстрого доступа к нужным приложениям также можно активировать автоматическую разблокировку устройства в определенном безопасном месте, например, дома.

Стоит также отметить, что Galaxy Watch умеют оплачивать покупки и делать аудиозаписи, которые автоматически сохраняются на смартфоне. Что касается второй функции, то она будет актуальна для создания быстрых голосовых заметок.

Наушники Galaxy: делимся музыкой и быстро переключаемся между устройствами

Беспроводные наушники Galaxy Buds Pro в экосистеме Samsung предлагают четыре очень полезные функции: возможность поделиться музыкой, бесшовное переключение, поиск и запись звука на видео с помощью микрофона наушников.Функция Buds Together дебютировала с запуском модели Galaxy Buds Live. Она позволяет делиться музыкой без потери качества. Всё, что для этого нужно, — нажать иконку Music Share в шторке быстрого доступа смартфона Galaxy, а затем выбрать наушники, с которым хотите поделиться вашей музыкой. Другому владельцу Galaxy Buds Pro или Live достаточно принять приглашение, и вы сможете вместе наслаждаться одной мелодией на двух парах наушников одновременно. Buds Together пригодится во время длительных путешествий для просмотра кино или сериалов с одного смартфона или планшета.

Auto Switch обеспечивает бесперебойную работу наушников при переходе между устройствами. К примеру, если на смартфон Galaxy поступит входящий вызов во время просмотра фильма на планшете, Auto Switch автоматически переключит Bluetooth-соединение на телефон для приема вызова без необходимости делать это вручную.



С помощью приложения SmartThings и функции SmartThings Find на смартфоне Galaxy владелец легко найдет потерянные наушники. Представьте, что вы забыли, где в комнате оставили свои Galaxy Buds Pro — нужно просто активировать поиск, и гаджет подаст звуковой сигнал. Функция автономного поиска позволяет просматривать местоположение наушников, даже если они больше не подключены к смартфону. Если же наушник находится вдали от вас, сервис покажет его местоположение на карте.







Запись звука на несколько микрофонов по достоинству оценят создатели контента. На актуальных моделях смартфонов Samsung Galaxy в режиме «Профессиональное видео» можно одновременно записывать аудио на микрофон телефона и через подключенные Bluetooth-устройства, такие, как Galaxy Buds Pro, Buds Live и Buds+. Таким образом пользователю открываются широкие возможности в плане видеографии. Помимо всего перечисленного, наушники умеют заряжаться без проводов от задней панели смартфона благодаря обратной беспроводной зарядке PowerShare.

Телевизоры Samsung: подключаем смартфоны по воздуху и делим экран для совместного просмотра

Владельцы Samsung SmartTV могут подключать мобильные устройства по воздуху к своим телевизорам, чтобы просматривать контент на большом экране. Для переноса фотографии или видео на ТВ с помощью функции Tap View достаточно просто коснуться телефоном верхней или боковой части телевизора. Этим удобным приемом можно воспользоваться не только в домашней экосистеме Galaxy, но и в гостях для просмотра фотоальбомов и видео со смартфона на ТВ.







Использовать актуальные модели смартфонов Galaxy в качестве пульта дистанционного управления для Samsung SmartTV очень просто. Для этого оба устройства должны быть подключены к одной сети Wi-Fi. Телевизор отображается в списке подключенных гаджетов на главном экране приложения SmartThings. По нажатию на его иконку откроется ПДУ, позволяющий включать и выключать ТВ, регулировать громкость, переключать каналы, а также предоставляющий доступ к другой функциональности. В нижней части окна размещен тачпад для удобной навигации по интерфейсу телевизора.



Удобство и функциональность

Экосистема Samsung расширяет и дополняет развлекательный контент на экране телевизора. Функция Multi View позволяет отображать содержимое смартфона и «разделять» телевизор на две части, а в старших моделях Samsung Neo QLED - на четыре. Таким образом можно одновременно просматривать несколько видов различного контента, например, играть в игру и параллельно изучать туториал, или выводить составы команд во время просмотра футбола.

Создавая экосистему из продуктов одного бренда, можно раскрыть все их возможности по максимуму, получая удобство и комфорт с помощью бесшовной синхронизации и интеграции. Важно учитывать, что потенциал экосистемы Samsung не ограничивается перечисленными устройствами. В неё также прекрасно вписываются актуальные модели бытовой техники компании, в том числе стиральные машины, пылесосы, кондиционеры и очистители воздуха. Весь этот широчайший парк гаджетов управляется с помощью смартфона и позволяет экономить время на повседневных задачах для более важных дел или развлечений.



Основные преимущества такого решения — простая синхронизация и большой выбор сценариев применения, часть из которых мы раскрыли в этой статье. Экосистема Samsung в первую очередь направлена на удобство пользователей. Она поможет сконцентрироваться на своих задачах, не отвлекаясь на посторонние процессы, такие как подключение дополнительной пары наушников или поиск затерявшегося пульта. Все эти факторы происходят «за кулисами» нашей цифровой сцены, а мы просто получаем удовольствие.





