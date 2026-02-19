Как купить или продать любую личную вещь на Wildberries. Это новая функция в приложении





Основательница Wildberries Татьяна Ким поделилась в личном Telegram-канале, что маркетплейс получил функциональность площадки объявлений. Ранее WB уже запустил раздел «Ресейл», в котором можно было продать товары, купленные ранее на этом же маркетплейсе, но сейчас возможности расширяются.

Что такое «Ресейл»

Кто и как может продавать на «Ресейле»

Любопытно: в описании раздела пока не исправлено условие о продажи вещи, купленной на WB. Если пройти дальше, то система дает выбрать — вещь куплена тут же или в другом месте.

Откройте приложение Wildberries

Перейдите в свой профиль

В горизонтальной «карусели» посередине экрана выберите «Ресейл»

Нажмите сверху «Мои объявления», а потом дважды «Разместить объявление»

Выберите тип товара: куплено на WB или другая вещь

Заполните описание, добавьте фото, цену и выберите ПВЗ, в который планируете отнести товар.

Важно: после публикации ПВЗ можно будет изменить, но лишь на находящийся «поблизости» — то есть отнести товар в любой рандомный пункт не получится.

в ПВЗ продавцу предоставят только «внешнюю транспортировочную упаковку» — скорее всего, ею является пленочный почтовый пакет (п.6.2). Продавец обязан самостоятельно позаботиться о другой упаковке в зависимости от хрупкости груза (п.6.1)

при передаче товара менеджеру ПВЗ на упаковке должен присутствовать QR-код, сформированный на «Ресейле». На практике весьма вероятно, что распечатать его продавцу нужно будет самостоятельно перед визитом в ПВЗ (п.6.3)

профиль продавца могут заблокировать полностью или частично за нарушения: фейковые сделки, недостоверную информацию в описании вещи, за два или больше оскорбления покупателей при ответе на вопросы, или снижения рейтинга доставки ниже 50% (п.11.2 и 11.3)

Как происходит покупка на «Ресейле»

Откройте приложение Wildberries

Перейдите в свой профиль

В горизонтальной «карусели» посередине экрана выберите «Ресейл»

Сверху можно найти поисковую строку и кнопку фильтров.

Важно: после получения вернуть товар с «Ресейла» по любой причине будет нельзя. Претензии придется решать напрямую с продавцом.

при отказе от товара после осмотра в ПВЗ либо после истечения срока хранения доставленной вещи покупателю возвращаются деньги за исключением стоимости доставки (п.9.1)

если у покупателя возникли претензии к товару уже после того, как он подтвердил получение товара, их можно предъявить продавцу напрямую внутри приложения WB; при этом спор будет решаться без участия «Ресейла», то есть никаких механизмов арбитража и гарантированной компенсации не предусмотрено (п.9.2)

покупатель соглашается с тем, что любые размещенным им сообщения и материалы могут быть использованы WB в рекламных целях (п.12.10 и 12.11)

в случае претензий продавца и покупателя друг к другу WB считает достоверными только те сообщения, которые отправлялись внутри площадки (то есть, условные скриншоты из Telegram могут не принять) (п.15.1)

Краткие выводы

размещение объявления удобно и бесплатно

покупка товаров «с рук» не отличается от заказа товаров на маркетплейсе

предусмотрен механизм отказа и возврата

большая сеть ПВЗ, в том числе в отдаленных регионах

можно оставлять отзывы.

не предусмотрена продажа «из рук в руки»

нельзя отнести вещь в любой рандомный ПВЗ для отправки

необходимость самому распечатывать QR-код для отправки

при отказе от товара по причине несоответствия покупатель платит за доставку

непрозрачная комиссия WB за посредничество в сделке

отсутствие возможности поговорить с продавцом «в личке»

нельзя торговаться.

Конкуренция площадок с бесплатными объявлениями — это очень хорошо для пользователей. Она побуждает участников рынка развиваться, предлагать новые опции, повышать удобство и снижать цены. Ниже расскажу обо всех особенностях и подводных камнях «Ресейла» от Wildberries.Это раздел на Wildberries, который позволяет продавать и покупать товары у частных лиц. Фактически теперь «Ресейл» является площадкой с бесплатными объявлениями. Никакого отдельного приложения или сайта у нее нет — всё работает внутри маркетплейса как одна из его опций.Главное конкурентное преимущество «Ресейла» — количество и распространенность ПВЗ. В отличие от других площадок, продавцу не придется искать ближайшего партнера площадки объявлений или самостоятельно договариваться с курьерской службой. Вся сделка от начала до конца проходит внутри WB: заказ, оплата, доставка, выдача.Продажа в новом разделе доступа каждому зарегистрированному пользователю Wildberries — для этого не нужно быть магазином, компанией, юрлицом, ИП или самозанятым. Если у вас есть аккаунт WB и ненужная вещь дома — ее можно продать в «Ресейле».Если вещь, которую вы хотите продать,, то ее можно будет выбрать из списка заказов и в таком случае система сама заполнит основные параметры из карточки товара — то есть оформление объявления пройдет быстрее. Если же это, то заполнить детали нужно будет вручную.Площадка указывает, что можно продавать товары, сделанные своими руками — это и хорошо, и плохо. С одной стороны, «Ресейл» это новая возможность для супермалого бизнеса, простые пользователи могут продавать то, что сложно продать другими способами, особенно вдали от города. С другой стороны, придется конкурировать с продавцами на маркетплейсах, у которых могут быть низкие цены на схожие товары. Особенно если учесть, что под вашим объявлением обычно находится подборка похожих товаров от обычных продавцов WB.После публикации ваше объявление попадет в общую ленту. Как оно будет выглядеть для покупателя — читайте ниже.Судя по всему, продажа из рук в руки на «Ресейле» не предусмотрена — товар в любом случае нужно будет отправлять, на это продавцу дается 4 дня, после чего заказ отменится с возвратом денег покупателю. С продавца при отмене ничего не удерживается.WB указывает, что доставка товара всегда будет за счет покупателя; при этом с продавца удерживается комиссия за продажу в размере нескольких процентов. Похоже, что цифры бывают разными: я зашел в «Ресейл» дважды и увидел сначала 5%, а потом 6% при тех же вводных.Продавец получит деньги, как только покупатель примет заказ. Учтите, что WB предоставляет возможность проверить товар в ПВЗ и отказаться от него. С продавца при отказе ничего не удерживается. После сделки покупатель может оставить отзыв, который будет виден другим. Подробнее об отзывах читайте ниже.Купить товар «с рук» может любой зарегистрированный пользователь Wildberries. Процесс поиска и покупки ничем не отличается от любого другого заказа на маркетплейсе: вы скроллите ленту либо вводите поисковой запрос, чтобы найти подходящий товар. Ранжирования по регионам не предусмотрено.Когда нужная вещь найдена, покупатель может посмотреть фото, прочесть описание и задать вопрос продавцу. Как и в случае с обычными товарами, вопрос и ответ на него будет виден всем остальным — то есть переписка продавца и покупателя в личных сообщениях до совершения сделки на «Ресейле» не предусмотрена. То же касается торга: никаких инструментов предложения своей цены или запроса скидки не наблюдается.Оформить заказ можно с предоплатой либо постоплатой при получении; для этой цели доступны «WB Кошелек», банковские карты и сервисы рассрочки. При оформлении нужно выбрать / подтвердить ПВЗ, в который поступит товар. WB предупреждает, что доставка всегда оплачивается покупателем. На всех товарах, которые я проверил в «Ресейле», доставка была бесплатная, но этот параметр, очевидно, может измениться в любой момент.После оформления заказа покупатель ждет доставки и идет забирать заказ, предъявив QR-код сотруднику ПВЗ, как обычно. Если вещь его устраивает и соответствует описанию, то сделка завершается и деньги поступают продавцу. Если с товаром что-то не так, то от него можно отказаться там же, в ПВЗ.Покупателям разрешено оставлять отзывы — опция доступна если он получил вещь, либо отказался от нее после доставки. Отзывы публикуются и видны другим пользователям «Ресейла».WB «Ресейл» это удобная платформа для продажи и покупки личных вещей и рукоделия со своими особенностями.