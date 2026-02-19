Top.Mail.Ru

Как купить или продать любую личную вещь на Wildberries. Это новая функция в приложении

Олег


Основательница Wildberries Татьяна Ким поделилась в личном Telegram-канале, что маркетплейс получил функциональность площадки объявлений. Ранее WB уже запустил раздел «Ресейл», в котором можно было продать товары, купленные ранее на этом же маркетплейсе, но сейчас возможности расширяются. 

Конкуренция площадок с бесплатными объявлениями — это очень хорошо для пользователей. Она побуждает участников рынка развиваться, предлагать новые опции, повышать удобство и снижать цены. Ниже расскажу обо всех особенностях и подводных камнях «Ресейла» от Wildberries. 

Содержание: 


Что такое «Ресейл» 



Это раздел на Wildberries, который позволяет продавать и покупать товары у частных лиц. Фактически теперь «Ресейл» является площадкой с бесплатными объявлениями. Никакого отдельного приложения или сайта у нее нет — всё работает внутри маркетплейса как одна из его опций. 

Главное конкурентное преимущество «Ресейла» — количество и распространенность ПВЗ. В отличие от других площадок, продавцу не придется искать ближайшего партнера площадки объявлений или самостоятельно договариваться с курьерской службой. Вся сделка от начала до конца проходит внутри WB: заказ, оплата, доставка, выдача. 

Кто и как может продавать на «Ресейле» 

Продажа в новом разделе доступа каждому зарегистрированному пользователю Wildberries — для этого не нужно быть магазином, компанией, юрлицом, ИП или самозанятым. Если у вас есть аккаунт WB и ненужная вещь дома — ее можно продать в «Ресейле». 

Любопытно: в описании раздела пока не исправлено условие о продажи вещи, купленной на WB. Если пройти дальше, то система дает выбрать — вещь куплена тут же или в другом месте. 


Если вещь, которую вы хотите продать, была куплена на Wildberries, то ее можно будет выбрать из списка заказов и в таком случае система сама заполнит основные параметры из карточки товара — то есть оформление объявления пройдет быстрее. Если же это любая другая личная вещь, то заполнить детали нужно будет вручную. 

Площадка указывает, что можно продавать товары, сделанные своими руками — это и хорошо, и плохо. С одной стороны, «Ресейл» это новая возможность для супермалого бизнеса, простые пользователи могут продавать то, что сложно продать другими способами, особенно вдали от города. С другой стороны, придется конкурировать с продавцами на маркетплейсах, у которых могут быть низкие цены на схожие товары. Особенно если учесть, что под вашим объявлением обычно находится подборка похожих товаров от обычных продавцов WB. 

Вот как разместить объявление:

  • Откройте приложение Wildberries 
  • Перейдите в свой профиль
  • В горизонтальной «карусели» посередине экрана выберите «Ресейл» 

  • Нажмите сверху «Мои объявления», а потом дважды «Разместить объявление» 
  • Выберите тип товара: куплено на WB или другая вещь
  • Заполните описание, добавьте фото, цену и выберите ПВЗ, в который планируете отнести товар. 


Важно: после публикации ПВЗ можно будет изменить, но лишь на находящийся «поблизости» — то есть отнести товар в любой рандомный пункт не получится. 

После публикации ваше объявление попадет в общую ленту. Как оно будет выглядеть для покупателя — читайте ниже.

Судя по всему, продажа из рук в руки на «Ресейле» не предусмотрена — товар в любом случае нужно будет отправлять, на это продавцу дается 4 дня, после чего заказ отменится с возвратом денег покупателю. С продавца при отмене ничего не удерживается. 

WB указывает, что доставка товара всегда будет за счет покупателя; при этом с продавца удерживается комиссия за продажу в размере нескольких процентов. Похоже, что цифры бывают разными: я зашел в «Ресейл» дважды и увидел сначала 5%, а потом 6% при тех же вводных. 



Продавец получит деньги, как только покупатель примет заказ. Учтите, что WB предоставляет возможность проверить товар в ПВЗ и отказаться от него. С продавца при отказе ничего не удерживается. После сделки покупатель может оставить отзыв, который будет виден другим. Подробнее об отзывах читайте ниже. 

Неочевидные условия:
  • в ПВЗ продавцу предоставят только «внешнюю транспортировочную упаковку» — скорее всего, ею является пленочный почтовый пакет (п.6.2). Продавец обязан самостоятельно позаботиться о другой упаковке в зависимости от хрупкости груза (п.6.1)
  • при передаче товара менеджеру ПВЗ на упаковке должен присутствовать QR-код, сформированный на «Ресейле». На практике весьма вероятно, что распечатать его продавцу нужно будет самостоятельно перед визитом в ПВЗ (п.6.3)
  • профиль продавца могут заблокировать полностью или частично за нарушения: фейковые сделки, недостоверную информацию в описании вещи, за два или больше оскорбления покупателей при ответе на вопросы, или снижения рейтинга доставки ниже 50% (п.11.2 и 11.3)


Как происходит покупка на «Ресейле» 

Купить товар «с рук» может любой зарегистрированный пользователь Wildberries. Процесс поиска и покупки ничем не отличается от любого другого заказа на маркетплейсе: вы скроллите ленту либо вводите поисковой запрос, чтобы найти подходящий товар. Ранжирования по регионам не предусмотрено. 

Где найти: 
  • Откройте приложение Wildberries 
  • Перейдите в свой профиль
  • В горизонтальной «карусели» посередине экрана выберите «Ресейл» 
  • Сверху можно найти поисковую строку и кнопку фильтров. 



Когда нужная вещь найдена, покупатель может посмотреть фото, прочесть описание и задать вопрос продавцу. Как и в случае с обычными товарами, вопрос и ответ на него будет виден всем остальным — то есть переписка продавца и покупателя в личных сообщениях до совершения сделки на «Ресейле» не предусмотрена. То же касается торга: никаких инструментов предложения своей цены или запроса скидки не наблюдается. 

Оформить заказ можно с предоплатой либо постоплатой при получении; для этой цели доступны «WB Кошелек», банковские карты и сервисы рассрочки. При оформлении нужно выбрать / подтвердить ПВЗ, в который поступит товар. WB предупреждает, что доставка всегда оплачивается покупателем. На всех товарах, которые я проверил в «Ресейле», доставка была бесплатная, но этот параметр, очевидно, может измениться в любой момент. 



После оформления заказа покупатель ждет доставки и идет забирать заказ, предъявив QR-код сотруднику ПВЗ, как обычно. Если вещь его устраивает и соответствует описанию, то сделка завершается и деньги поступают продавцу. Если с товаром что-то не так, то от него можно отказаться там же, в ПВЗ. 

Важно: после получения вернуть товар с «Ресейла» по любой причине будет нельзя. Претензии придется решать напрямую с продавцом. 

Покупателям разрешено оставлять отзывы — опция доступна если он получил вещь, либо отказался от нее после доставки. Отзывы публикуются и видны другим пользователям «Ресейла». 

Неочевидные условия: 
  • при отказе от товара после осмотра в ПВЗ либо после истечения срока хранения доставленной вещи покупателю возвращаются деньги за исключением стоимости доставки (п.9.1)
  • если у покупателя возникли претензии к товару уже после того, как он подтвердил получение товара, их можно предъявить продавцу напрямую внутри приложения WB; при этом спор будет решаться без участия «Ресейла», то есть никаких механизмов арбитража и гарантированной компенсации не предусмотрено (п.9.2)
  • покупатель соглашается с тем, что любые размещенным им сообщения и материалы могут быть использованы WB в рекламных целях (п.12.10 и 12.11)
  • в случае претензий продавца и покупателя друг к другу WB считает достоверными только те сообщения, которые отправлялись внутри площадки (то есть, условные скриншоты из Telegram могут не принять) (п.15.1)


Краткие выводы

WB «Ресейл» это удобная платформа для продажи и покупки личных вещей и рукоделия со своими особенностями. 

Плюсы: 

  • размещение объявления удобно и бесплатно
  • покупка товаров «с рук» не отличается от заказа товаров на маркетплейсе 
  • предусмотрен механизм отказа и возврата
  • большая сеть ПВЗ, в том числе в отдаленных регионах
  • можно оставлять отзывы. 

Минусы: 

  • не предусмотрена продажа «из рук в руки»
  • нельзя отнести вещь в любой рандомный ПВЗ для отправки 
  • необходимость самому распечатывать QR-код для отправки
  • при отказе от товара по причине несоответствия покупатель платит за доставку 
  • непрозрачная комиссия WB за посредничество в сделке
  • отсутствие возможности поговорить с продавцом «в личке»
  • нельзя торговаться. 

1
