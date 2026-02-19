Как купить или продать любую личную вещь на Wildberries. Это новая функция в приложении

Основательница Wildberries Татьяна Ким поделилась в личном Telegram-канале, что маркетплейс получил функциональность площадки объявлений. Ранее WB уже запустил раздел «Ресейл», в котором можно было продать товары, купленные ранее на этом же маркетплейсе, но сейчас возможности расширяются.
Содержание:
- Что такое «Ресейл»
- Кто и как может продавать на «Ресейле»
- Как происходит покупка на «Ресейле»
- Краткие выводы.
Что такое «Ресейл»
Это раздел на Wildberries, который позволяет продавать и покупать товары у частных лиц. Фактически теперь «Ресейл» является площадкой с бесплатными объявлениями. Никакого отдельного приложения или сайта у нее нет — всё работает внутри маркетплейса как одна из его опций.
Главное конкурентное преимущество «Ресейла» — количество и распространенность ПВЗ. В отличие от других площадок, продавцу не придется искать ближайшего партнера площадки объявлений или самостоятельно договариваться с курьерской службой. Вся сделка от начала до конца проходит внутри WB: заказ, оплата, доставка, выдача.
Кто и как может продавать на «Ресейле»Продажа в новом разделе доступа каждому зарегистрированному пользователю Wildberries — для этого не нужно быть магазином, компанией, юрлицом, ИП или самозанятым. Если у вас есть аккаунт WB и ненужная вещь дома — ее можно продать в «Ресейле».
Любопытно: в описании раздела пока не исправлено условие о продажи вещи, купленной на WB. Если пройти дальше, то система дает выбрать — вещь куплена тут же или в другом месте.
Если вещь, которую вы хотите продать, была куплена на Wildberries, то ее можно будет выбрать из списка заказов и в таком случае система сама заполнит основные параметры из карточки товара — то есть оформление объявления пройдет быстрее. Если же это любая другая личная вещь, то заполнить детали нужно будет вручную.
Площадка указывает, что можно продавать товары, сделанные своими руками — это и хорошо, и плохо. С одной стороны, «Ресейл» это новая возможность для супермалого бизнеса, простые пользователи могут продавать то, что сложно продать другими способами, особенно вдали от города. С другой стороны, придется конкурировать с продавцами на маркетплейсах, у которых могут быть низкие цены на схожие товары. Особенно если учесть, что под вашим объявлением обычно находится подборка похожих товаров от обычных продавцов WB.
Вот как разместить объявление:
- Откройте приложение Wildberries
- Перейдите в свой профиль
- В горизонтальной «карусели» посередине экрана выберите «Ресейл»
- Нажмите сверху «Мои объявления», а потом дважды «Разместить объявление»
- Выберите тип товара: куплено на WB или другая вещь
- Заполните описание, добавьте фото, цену и выберите ПВЗ, в который планируете отнести товар.
Важно: после публикации ПВЗ можно будет изменить, но лишь на находящийся «поблизости» — то есть отнести товар в любой рандомный пункт не получится.
После публикации ваше объявление попадет в общую ленту. Как оно будет выглядеть для покупателя — читайте ниже.
Судя по всему, продажа из рук в руки на «Ресейле» не предусмотрена — товар в любом случае нужно будет отправлять, на это продавцу дается 4 дня, после чего заказ отменится с возвратом денег покупателю. С продавца при отмене ничего не удерживается.
WB указывает, что доставка товара всегда будет за счет покупателя; при этом с продавца удерживается комиссия за продажу в размере нескольких процентов. Похоже, что цифры бывают разными: я зашел в «Ресейл» дважды и увидел сначала 5%, а потом 6% при тех же вводных.
Продавец получит деньги, как только покупатель примет заказ. Учтите, что WB предоставляет возможность проверить товар в ПВЗ и отказаться от него. С продавца при отказе ничего не удерживается. После сделки покупатель может оставить отзыв, который будет виден другим. Подробнее об отзывах читайте ниже.
Неочевидные условия:
- в ПВЗ продавцу предоставят только «внешнюю транспортировочную упаковку» — скорее всего, ею является пленочный почтовый пакет (п.6.2). Продавец обязан самостоятельно позаботиться о другой упаковке в зависимости от хрупкости груза (п.6.1)
- при передаче товара менеджеру ПВЗ на упаковке должен присутствовать QR-код, сформированный на «Ресейле». На практике весьма вероятно, что распечатать его продавцу нужно будет самостоятельно перед визитом в ПВЗ (п.6.3)
- профиль продавца могут заблокировать полностью или частично за нарушения: фейковые сделки, недостоверную информацию в описании вещи, за два или больше оскорбления покупателей при ответе на вопросы, или снижения рейтинга доставки ниже 50% (п.11.2 и 11.3)
Как происходит покупка на «Ресейле»Купить товар «с рук» может любой зарегистрированный пользователь Wildberries. Процесс поиска и покупки ничем не отличается от любого другого заказа на маркетплейсе: вы скроллите ленту либо вводите поисковой запрос, чтобы найти подходящий товар. Ранжирования по регионам не предусмотрено.
Где найти:
- Откройте приложение Wildberries
- Перейдите в свой профиль
- В горизонтальной «карусели» посередине экрана выберите «Ресейл»
- Сверху можно найти поисковую строку и кнопку фильтров.
Когда нужная вещь найдена, покупатель может посмотреть фото, прочесть описание и задать вопрос продавцу. Как и в случае с обычными товарами, вопрос и ответ на него будет виден всем остальным — то есть переписка продавца и покупателя в личных сообщениях до совершения сделки на «Ресейле» не предусмотрена. То же касается торга: никаких инструментов предложения своей цены или запроса скидки не наблюдается.
Оформить заказ можно с предоплатой либо постоплатой при получении; для этой цели доступны «WB Кошелек», банковские карты и сервисы рассрочки. При оформлении нужно выбрать / подтвердить ПВЗ, в который поступит товар. WB предупреждает, что доставка всегда оплачивается покупателем. На всех товарах, которые я проверил в «Ресейле», доставка была бесплатная, но этот параметр, очевидно, может измениться в любой момент.
После оформления заказа покупатель ждет доставки и идет забирать заказ, предъявив QR-код сотруднику ПВЗ, как обычно. Если вещь его устраивает и соответствует описанию, то сделка завершается и деньги поступают продавцу. Если с товаром что-то не так, то от него можно отказаться там же, в ПВЗ.
Важно: после получения вернуть товар с «Ресейла» по любой причине будет нельзя. Претензии придется решать напрямую с продавцом.
Покупателям разрешено оставлять отзывы — опция доступна если он получил вещь, либо отказался от нее после доставки. Отзывы публикуются и видны другим пользователям «Ресейла».
Неочевидные условия:
- при отказе от товара после осмотра в ПВЗ либо после истечения срока хранения доставленной вещи покупателю возвращаются деньги за исключением стоимости доставки (п.9.1)
- если у покупателя возникли претензии к товару уже после того, как он подтвердил получение товара, их можно предъявить продавцу напрямую внутри приложения WB; при этом спор будет решаться без участия «Ресейла», то есть никаких механизмов арбитража и гарантированной компенсации не предусмотрено (п.9.2)
- покупатель соглашается с тем, что любые размещенным им сообщения и материалы могут быть использованы WB в рекламных целях (п.12.10 и 12.11)
- в случае претензий продавца и покупателя друг к другу WB считает достоверными только те сообщения, которые отправлялись внутри площадки (то есть, условные скриншоты из Telegram могут не принять) (п.15.1)
Краткие выводыWB «Ресейл» это удобная платформа для продажи и покупки личных вещей и рукоделия со своими особенностями.
Плюсы:
- размещение объявления удобно и бесплатно
- покупка товаров «с рук» не отличается от заказа товаров на маркетплейсе
- предусмотрен механизм отказа и возврата
- большая сеть ПВЗ, в том числе в отдаленных регионах
- можно оставлять отзывы.
Минусы:
- не предусмотрена продажа «из рук в руки»
- нельзя отнести вещь в любой рандомный ПВЗ для отправки
- необходимость самому распечатывать QR-код для отправки
- при отказе от товара по причине несоответствия покупатель платит за доставку
- непрозрачная комиссия WB за посредничество в сделке
- отсутствие возможности поговорить с продавцом «в личке»
- нельзя торговаться.