Как легко и дёшево купить лицензию Windows или Office? Проблем с оплатой не возникает — проверено





Компания Microsoft покинула Россию из-за санкций и перестала поставлять на наш рынок лицензии своих продуктов. Полноценных отечественных аналогов Windows и Office пока нет, поэтому у россиян никуда не исчезла потребность в этом софте. Проблему решают зарубежные интернет магазины, но на многих из них отключены способы оплаты, доступные в России. В столь сложных условиях на выручку пришёл интернет-магазин CDKeySales — он продаёт пожизненные лицензии Windows, Office и другого популярного софта Microsoft.



Цены на лицензионные ключи, предлагаемые сайтом CDKeySales, и так очень низкие, а по промокоду GDE наши читатели получают дополнительную скидку 30%, благодаря чему покупка становится ещё более выгодной.



Лучшие предложения от CDKeySales:



Пожизненная лицензия Windows 10 Pro Global: $16 (скидка 30% с промокодом GDE)

Пожизненная лицензия Windows 10 Home Global: $13 (скидка 30% с промокодом GDE)

Пожизненная лицензия Windows 11 Pro Global: $22 (скидка 30% с промокодом GDE)

Пожизненная лицензия Office 2019 Pro Plus Global: $44,5 (скидка 30% с промокодом GDE)

Пожизненная лицензия Office 2021 Pro Plus Global: $50 (скидка 30% с промокодом GDE)

Пожизненная лицензия Office2016 Pro Plus Global: $27,5 (скидка 30% с промокодом GDE)

Пожизненная лицензия Microsoft Office Home And Student 2019 CD Key: $33 (скидка 30% с промокодом GDE)

Пожизненная лицензия Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Global: $58,5(скидка 30% с промокодом GDE)

Пожизненная лицензия Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus Global: $41,5 (скидка 30% с промокодом GDE



Эти ключи не имеют региональных ограничений и срока действия. Купив ключ один раз, вы можете использовать софт пожизненно (и не исключено, что с его помощью можно будет активировать следующие версии продукта, как уже было неоднократно).



В CDKeySales предусмотрено несколько способов оплаты, но только один из них работает в России — с помощью кошелька Qiwi.



Как оплатить ключ?



Зайдите на сайт CDKeySales, нажмите Sign Up и зарегистрируйтесь с использованием электронной почты и пароля, нажмите Sign In и войдите в аккаунт. Перейдите на страницу интересующего вас продукта, добавьте его в корзину, нажав Buy Now.







На странице заказа введите промокод GDE для получения 30-процентной скидки и нажмите Apply, а затем Submit Order.







Вы увидите цену в рублях. Пополните кошелёк Qiwi на эту сумму (если у вас нет на нём денег) и оплатите покупку.







При оплате через Qiwi предусмотрена комиссия в размере 8%, но она с лихвой компенсируется скидкой в 30%.







Зайдите в личный кабинет на сайте CDKeySales и нажмите на кнопку View Keys/Codes для получения ключа. Вы увидите ключ для активации продукта.







Скопируйте его и используйте для активации новой лицензии или апгрейда существующей лицензии.







Как активировать Windows ключом, купленным на CDKeySales?



Нажмите «Пуск» и запустите «Параметры». Перейдите в раздел «Обновление и безопасность» > «Активация», нажмите «Изменить ключ продукта», вставьте скопированный ключ и нажмите «Далее». Примерно через минуту операционная система будет активирована.







Имейте в виду, что активированную этим ключом Windows 10 можно бесплатно проапргейдить до Windows 11. Покупать ключ для активации Windows 11 (который стоит дороже) не нужно.





Можно проверить ключ на подлинность встроенными средствами Windows через командную строку. Если всё ок, то будет так:



