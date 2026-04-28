Как моментально и тихо узнать, кто взял ваш iPhone, с помощью быстрой команды

Олег

Фото: Unsplash 

Приложение «Команды» от Apple значительно расширяет возможности iOS благодаря самым разным сценариям автоматизации. Среди прочего, с его помощью можно узнать, кто взял ваш телефон и где он сейчас находится. 

Сценарий окажет незаменимую помощь в случае, если ваш айфон украдут, или же вы его забудете где-то в городе или общественном заведении. Всего одной СМС-кой вы получите геопозицию устройства и фото с фронталки — то есть, лицо вора при должном везении. Вот как это сделать: 

  • Откройте «Команды» и перейдите на вкладку «Автоматизации» 
  • Нажмите «Создать новую» или «+»
  • Выберите «Сообщение»

  • В поле отправитель можно оставить «любой» (чтобы не ограничивать себя в возможности отправить СМС с любого устройства, которое будет под рукой)
  • Введите текст-триггер (в моем примере это «Щелк!»)
  • Выставьте галочку на «Немедленный запуск» 

  • На следующем шаге добавьте включение энергосбережения, чтобы смартфон прожил как можно дольше
  • Далее в поиске по слову «Фото» найдите и добавьте действие «Сделать фото»; выберите снимок на переднюю камеру
  • Добавьте действие отправки сообщения с фотографией — можно выбрать любой способ на свой вкус, я выставил «Сообщения» iMessage 
  • Выберите действие «Получить текущую геопозицию» 
  • Добавьте действие отправки сообщения с геопозицией (как раньше) 

  • Выставьте условие «Немедленный запуск». 


Готово! Теперь вам достаточно отправить на свой айфон СМС с заданным кодовым словом — вор заглянет в экран, чтобы увидеть уведомление, устройство сделает фото на фронталку, зафиксирует геопозицию и отправит это всё выбранным вами способом. 



Команда активируется без интернета (обычной СМС-кой), а вот отправка фото уже потребует его наличия. На случай отсутствия интернета можно создать такую же автоматизацию с функцией отправки одной только геопозиции в виде текста. 
0
Комментарии (1)

kardigan
+4428
И что это даст? Получение геопозиции? Её можно получить и посмотрев в Локатор.
час назад в 14:56
