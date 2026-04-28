Как моментально и тихо узнать, кто взял ваш iPhone, с помощью быстрой команды

Приложение « Команды » от Apple значительно расширяет возможности iOS благодаря самым разным сценариям автоматизации. Среди прочего, с его помощью можно узнать, кто взял ваш телефон и где он сейчас находится.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Откройте «Команды» и перейдите на вкладку «Автоматизации»

Нажмите «Создать новую» или «+»

Выберите «Сообщение»

В поле отправитель можно оставить «любой» (чтобы не ограничивать себя в возможности отправить СМС с любого устройства, которое будет под рукой)

Введите текст-триггер (в моем примере это «Щелк!»)

Выставьте галочку на «Немедленный запуск»

На следующем шаге добавьте включение энергосбережения, чтобы смартфон прожил как можно дольше

Далее в поиске по слову «Фото» найдите и добавьте действие «Сделать фото»; выберите снимок на переднюю камеру

Добавьте действие отправки сообщения с фотографией — можно выбрать любой способ на свой вкус, я выставил «Сообщения» iMessage

Выберите действие «Получить текущую геопозицию»

Добавьте действие отправки сообщения с геопозицией (как раньше)

Выставьте условие «Немедленный запуск».

Сценарий окажет незаменимую помощь в случае, если ваш айфон украдут, или же вы его забудете где-то в городе или общественном заведении. Всего одной СМС-кой вы получите геопозицию устройства и фото с фронталки — то есть, лицо вора при должном везении. Вот как это сделать:Готово! Теперь вам достаточно отправить на свой айфон СМС с заданным кодовым словом — вор заглянет в экран, чтобы увидеть уведомление, устройство сделает фото на фронталку, зафиксирует геопозицию и отправит это всё выбранным вами способом.Команда активируется без интернета (обычной СМС-кой), а вот отправка фото уже потребует его наличия. На случай отсутствия интернета можно создать такую же автоматизацию с функцией отправки одной только геопозиции в виде текста.