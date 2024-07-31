Как можно скорее обновитесь до iOS 17.6, и вот почему



Компания Apple провела масштабную работу над системой безопасности своих устройств в iOS 17.6. На это обратили внимание в lifehacker.



Апдейты iOS 17.6 и iPadOS 17.6 Компания Apple провела масштабную работу над системой безопасности своих устройств в iOS 17.6. На это обратили внимание в lifehacker.Апдейты iOS 17.6 и iPadOS 17.6 появились пару дней назад и по причине отсутствия заметных нововведений пролетели почти незамеченными. Однако игнорировать их не стоит: Apple закрыла более 30 уязвимостей и ошибок в новой прошивке, и они действительно могли привести к утечке чувствительных личных данных.

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Например, уязвимость Siri можно было использовать для доступа к конфиденциальной информации, с помощью VoiceOver просматривать контент не для общего доступа прямо с экрана блокировки, а также без аутентификации в Safari открыть вкладки частного доступа и в «Фото» — альбомы со скрытыми фотографиями. Также пофиксили множество уязвимостей ядра, которые считаются самыми опасными, поскольку потенциально дают хакеру полный контроль над устройством.