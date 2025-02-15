Как можно скорее отключите эту настройку iPhone, иначе горько пожалеете

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Мошенники придумали новый способ воровать деньги и личные данные с устройств Apple, даже не прикасаясь к ним. О нём написали в Phone Arena.

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Согласно источнику, об опасности злополучной настройки Wi-Fi на iPhone и iPad предупредили в Агентстве национальной безопасности США. Власти сообщают, что метод не теоретический и активно используется злоумышленниками в реальной жизни. Он состоит в следующем.

Мошенник приходит в общественное место и настраивает своё оборудование таким образом, чтобы все айфоны в зоне действия автоматически подключались к нему вместо общедоступного Wi-Fi-спота. Это достигается разными методами, например, переименованием сети аналогично официальной. Когда смартфон подключился, пользователь может, не подозревая о подмене, вводить пароли на сайтах и заходить в свои банковские аккаунты — всё это тут же попадает к мошенникам.

iOS

Чтобы защититься от такой ловушки, полиция рекомендует пройти в «Настройки» → Wi-Fi → «Автодоступ к точке» и выставить галочку на пункт «Спросить» либо «Никогда». Таким образом смартфон не будет подключаться сам к мобильным точкам доступа, а лишь к полноценным Wi-Fi-сетям. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

kardigan
+3900
kardigan
А что же делать мошенникам, если вход только по фэйсу?
час назад в 19:03
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