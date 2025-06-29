Как на iPhone c iOS 26 отключить вибрацию, когда собеседник трубку берет





Короткое вибро нравится не всем. Рассказываем, как его отключить. Короткое вибро нравится не всем. Рассказываем, как его отключить. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Чтобы понять, когда абонент взял трубку не обязательно вслушиваться в гудки, прижимая iPhone к уху. Достаточно держать смартфон в руках, а короткий вибро-сигнал подскажет, что связь с собеседником (или автоответчиком) установлена. За это отвечает функция тактильной отдачи. Она удобна, но некоторые предпочитают ее отключить. Вот как это сделать:• Открываем «• Заходим в пункт «• Отключаем «Стоит отметить, что функция отвечает не только за вибро при звонке: меню открытых приложений, что вызывается свайпом вверх, переключение параметров и другие взаимодействия так же сопровождаются коротким тактильным откликом. Поэтому отключив ее, вибрация пропадет во всей системе. Исключение — набора текста с клавиатуры, поскольку для нее настройка выведена отдельно.