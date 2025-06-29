Как на iPhone c iOS 26 отключить вибрацию, когда собеседник трубку берет

Короткое вибро нравится не всем. Рассказываем, как его отключить.
• Открываем «Настройки»
• Заходим в пункт «Звуки и вибрация»
• Отключаем «Тактильные сигналы»
Стоит отметить, что функция отвечает не только за вибро при звонке: меню открытых приложений, что вызывается свайпом вверх, переключение параметров и другие взаимодействия так же сопровождаются коротким тактильным откликом. Поэтому отключив ее, вибрация пропадет во всей системе. Исключение — набора текста с клавиатуры, поскольку для нее настройка выведена отдельно.
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