Как на iPhone c iOS 26 отключить вибрацию, когда собеседник трубку берет

Артем
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Короткое вибро нравится не всем. Рассказываем, как его отключить.

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Чтобы понять, когда абонент взял трубку не обязательно вслушиваться в гудки, прижимая iPhone к уху. Достаточно держать смартфон в руках, а короткий вибро-сигнал подскажет, что связь с собеседником (или автоответчиком) установлена. За это отвечает функция тактильной отдачи. Она удобна, но некоторые предпочитают ее отключить. Вот как это сделать:

• Открываем «Настройки»
• Заходим в пункт «Звуки и вибрация»
• Отключаем «Тактильные сигналы»

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Стоит отметить, что функция отвечает не только за вибро при звонке: меню открытых приложений, что вызывается свайпом вверх, переключение параметров и другие взаимодействия так же сопровождаются коротким тактильным откликом. Поэтому отключив ее, вибрация пропадет во всей системе. Исключение — набора текста с клавиатуры, поскольку для нее настройка выведена отдельно.

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Комментарии

+36
TheEwb
Потому что можно отключить
В следующей статье как выключить блютуз
Вчера в 21:09
#
+7
Slepoy2.0
Вибрация – тактильный отклик будет мешать тем, кто записывает аудио или снимает видео. Будущим вашим слушателям не захочется слушать жужжание. Спасибо за статью
Сегодня в 00:10
#
+314
Sergey2048
Лет 8 назад устанавливал на тел с джейлом, очень удобно было. Наконец созрели ...
Сегодня в 11:50
#