Как на OneUI 6.0 создать одноразовый пароль раздачи интернета с Samsung Galaxy

Олег

Фото: Phone Arena

Фото: Phone Arena

Свежая оболочка от Samsung обзавелась полезнейшей опцией — одноразовыми паролями для точки доступа. Это крайне удобно: вам больше не нужно сообщать всем и каждому свой пароль, а потом переживать, что эти люди будут подключаться к вашему смартфону в нежелательный момент. Кроме того, ваш пароль может совпадать с другими, а значит достаточно «мозговитый» друг вполне способен взломать парочку ваших аккаунтов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Чтобы избежать этих неудобств, предоставляйте одноразовый пароль:
  • Откройте «Настройки» → «Подключения»
  • Выберите «Мобильная точка доступа и модем»
  • Включите раздачу и нажмите на строку «Мобильная точка доступа»
Galaxy
  • Включите тумблер «Одноразовый пароль»
  • Сообщите пароль человеку, которого хотите подключить.
Galaxy

Готово! Как только вы выключите режим модема, этот пароль сбросится, и подключиться к вам повторно человек не сможет. 

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
OneUI 6.0 разочаровала владельцев Samsung Galaxy. Хорошо, что Apple так не делает!
В сеть слили подробности о One UI 6.1. Смартфоны Samsung скоро смогут рисовать обои и переводить звонки на другом языке
OneUI 6.0 ломает смартфоны Samsung Galaxy, которые обновились раньше остальных
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое
Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу