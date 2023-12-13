Как на OneUI 6.0 создать одноразовый пароль раздачи интернета с Samsung Galaxy

Фото: Phone Arena
Свежая оболочка от Samsung обзавелась полезнейшей опцией — одноразовыми паролями для точки доступа. Это крайне удобно: вам больше не нужно сообщать всем и каждому свой пароль, а потом переживать, что эти люди будут подключаться к вашему смартфону в нежелательный момент. Кроме того, ваш пароль может совпадать с другими, а значит достаточно «мозговитый» друг вполне способен взломать парочку ваших аккаунтов.
Свежая оболочка от Samsung обзавелась полезнейшей опцией — одноразовыми паролями для точки доступа. Это крайне удобно: вам больше не нужно сообщать всем и каждому свой пароль, а потом переживать, что эти люди будут подключаться к вашему смартфону в нежелательный момент. Кроме того, ваш пароль может совпадать с другими, а значит достаточно «мозговитый» друг вполне способен взломать парочку ваших аккаунтов.
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Чтобы избежать этих неудобств, предоставляйте одноразовый пароль:
- Откройте «Настройки» → «Подключения»
- Выберите «Мобильная точка доступа и модем»
- Включите раздачу и нажмите на строку «Мобильная точка доступа»
- Включите тумблер «Одноразовый пароль»
- Сообщите пароль человеку, которого хотите подключить.
Готово! Как только вы выключите режим модема, этот пароль сбросится, и подключиться к вам повторно человек не сможет.
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