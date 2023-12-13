Как на OneUI 6.0 создать одноразовый пароль раздачи интернета с Samsung Galaxy

Откройте «Настройки» → «Подключения»

Выберите «Мобильная точка доступа и модем»

Включите раздачу и нажмите на строку «Мобильная точка доступа»

Включите тумблер «Одноразовый пароль»

Сообщите пароль человеку, которого хотите подключить.

Чтобы избежать этих неудобств, предоставляйте одноразовый пароль:Готово! Как только вы выключите режим модема, этот пароль сбросится, и подключиться к вам повторно человек не сможет.