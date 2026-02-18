Как набирать длинные фразы, ссылки и номера в несколько нажатий на клавиатуре iPhone

Эргономичность и удобство встроенной клавиатуры iOS широко известны: большинство пользователей даже не пробуют сторонние клавиатуры, так как нативная вполне хороша. Одной из малоизвестных и неочевидных ее функций является замена текста.
- Кому это полезно? Допустим, вы часто пишете одну и ту же фразу в чатах — например, приветствие клиента или описания этапа работ. А может быть периодически отправляете кому-то реквизиты своего счета, ссылку на канал или сайт, или же просто любите замысловатый эмодзи из знаков препинания. Во всех этих случаях (и во многих других) есть возможность ускорить набор текста.
- Как это работает? В настройках iOS вы добавляете часто используемую фразу, номер или набор символов, и придумываете для них удобное сокращение. Например, для «Привет, как дела?» ставите «пркд». После сохранения вы можете написать в любом текстовом поле iOS «пркд», и эти буквы моментально развернутся в полную фразу.
- Как настроить? Откройте «Настройки» → «Основные» → «Клавиатура», и найдите строку «Замена текста». Здесь в верхнее поле впишите длинную фразу, а в нижнее — придуманное сокращение. Сохраните изменения.
Готово. Теперь набор шаблонных фраз и номеров станет гораздо быстрее. Важный нюанс: лучше не использовать для сокращений полные слова, поскольку айфон будет разворачивать их в целую фразу независимо от контекста.