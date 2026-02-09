Top.Mail.Ru

Как наказать человека за реакции на ваших сообщениях в Telegram

Олег

Telegram всегда позиционировался как максимально свободный и открытый мессенджер. В последние несколько лет это уже не так, однако свободы в нем всё еще действительно много. Этим успешно пользуются мошенники и спамеры.

В частности, они превратили реакции на сообщениях в групповых чатах в инструмент для привлечения внимания и продвижения незаконных товаров и услуг. Такой человек (или бот) оставляет на вашем сообщении «сердечко», чтобы вам стало интересно посмотреть его профиль — а там ссылка на «запрещенку». Других участников чата тоже нередко привлекают реакции на чужих постах.

Есть и другая схема — пассивная агрессия с помощью негативных реакций. Человек может со злым умыслом ставить их на все ваши сообщения, чтобы расстроить вас. К счастью, Telegram дает возможность проучить таких личностей:

  • Нажмите и удерживайте палец на своем сообщении
  • Тапните на строку со списком реакций
  • Перейдите в профиль нежелательного пользователя
  • Нажмите «Заблокировать и пожаловаться»
  • Выберите пункт «Сообщить о спам-реакциях».


Готово! Жалоба модераторам отправлена; они проследят последние действия этого человека и выдадут ему бан, если он имеет привычку причинять другим неудобства в чатах Telegram. Чем больше таких жалоб — тем скорее его забанят, поэтому не стесняйтесь их отправлять. Кстати, если у вас подключен Telegram-премиум, есть шанс, что жалобу обработают очень быстро. 

Комментарии

kardigan
+4337
kardigan
Пустая трата времени. Обижаться в интернете на х.з кого. Это просто тупо.
Сегодня в 12:28
#