Как наказать человека за реакции на ваших сообщениях в Telegram

Telegram всегда позиционировался как максимально свободный и открытый мессенджер. В последние несколько лет это уже не так, однако свободы в нем всё еще действительно много. Этим успешно пользуются мошенники и спамеры.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides