Как наказать человека за реакции на ваших сообщениях в Telegram

Telegram всегда позиционировался как максимально свободный и открытый мессенджер. В последние несколько лет это уже не так, однако свободы в нем всё еще действительно много. Этим успешно пользуются мошенники и спамеры.
Есть и другая схема — пассивная агрессия с помощью негативных реакций. Человек может со злым умыслом ставить их на все ваши сообщения, чтобы расстроить вас. К счастью, Telegram дает возможность проучить таких личностей:
- Нажмите и удерживайте палец на своем сообщении
- Тапните на строку со списком реакций
- Перейдите в профиль нежелательного пользователя
- Нажмите «Заблокировать и пожаловаться»
- Выберите пункт «Сообщить о спам-реакциях».
Готово! Жалоба модераторам отправлена; они проследят последние действия этого человека и выдадут ему бан, если он имеет привычку причинять другим неудобства в чатах Telegram. Чем больше таких жалоб — тем скорее его забанят, поэтому не стесняйтесь их отправлять. Кстати, если у вас подключен Telegram-премиум, есть шанс, что жалобу обработают очень быстро.