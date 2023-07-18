Как написать человеку в WhatsApp, не добавляя его в контакты. Это новая опция

Обновите WhatsApp до последней версии и откройте его

Перейдите на вкладку «Чаты»

Нажмите на листок с карандашом

В поиск введите номер телефона

Дождитесь, пока мессенджер найдет его в своей базе

Нажмите на результат поиска.

Готово! Теперь можно создать чат или позвонить человеку, при этом его номер не придется сохранять.