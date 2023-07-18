Как написать человеку в WhatsApp, не добавляя его в контакты. Это новая опция

Фото: Gizmochina
Популярный мессенджер WhatsApp получил полезное нововведение, которое порадует каждого пользователя.
Ранее мы рассказывали о способе, позволяющем создать чат с человеком, не добавляя его в контакты. Это может быть крайне удобно, если вам нужно связаться с кем-то всего один раз, или же вы в принципе не любите забивать контакты десятками номеров. Теперь мессенджер наконец позволил писать людям без добавления в контакты безо всяких ухищрений.
Популярный мессенджер WhatsApp получил полезное нововведение, которое порадует каждого пользователя.
Ранее мы рассказывали о способе, позволяющем создать чат с человеком, не добавляя его в контакты. Это может быть крайне удобно, если вам нужно связаться с кем-то всего один раз, или же вы в принципе не любите забивать контакты десятками номеров. Теперь мессенджер наконец позволил писать людям без добавления в контакты безо всяких ухищрений.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Алгоритм:
- Обновите WhatsApp до последней версии и откройте его
- Перейдите на вкладку «Чаты»
- Нажмите на листок с карандашом
- В поиск введите номер телефона
- Дождитесь, пока мессенджер найдет его в своей базе
- Нажмите на результат поиска.
Готово! Теперь можно создать чат или позвонить человеку, при этом его номер не придется сохранять.