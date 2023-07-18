Как написать человеку в WhatsApp, не добавляя его в контакты. Это новая опция

Олег

WA

Фото: Gizmochina

Популярный мессенджер WhatsApp получил полезное нововведение, которое порадует каждого пользователя.

Ранее мы рассказывали о способе, позволяющем создать чат с человеком, не добавляя его в контакты. Это может быть крайне удобно, если вам нужно связаться с кем-то всего один раз, или же вы в принципе не любите забивать контакты десятками номеров. Теперь мессенджер наконец позволил писать людям без добавления в контакты безо всяких ухищрений.

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Алгоритм:
  • Обновите WhatsApp до последней версии и откройте его
  • Перейдите на вкладку «Чаты»
  • Нажмите на листок с карандашом
  • В поиск введите номер телефона
  • Дождитесь, пока мессенджер найдет его в своей базе
  • Нажмите на результат поиска.
WhatsApp

Готово! Теперь можно создать чат или позвонить человеку, при этом его номер не придется сохранять. 

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Комментарии

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Paspartu
Наконец-то, блэт
Вчера в 20:20
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tellurian
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tellurian
Ура товарищи!
Вчера в 20:49
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ertoso
Базар жок
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