Как написать человеку WhatsApp, не добавляя его в контакты

Олег

WhatsApp

Современные мессенджеры плотно вошли в нашу жизнь и добавили удобства в общении. Однако есть в них и некоторые неудобные нюансы, которые разработчики до сих пор не исправили.

Например, одно из неудобств мессенджера WhatsApp — необходимость добавлять в контакты номер человека, которому вы хотите написать. С одной стороны это логично, но с другой — добавляет лишних действий, если вам нужно 1-2 раза связаться с незнакомым человеком. Спустя год-полтора в списке контактов появляется целый ворох бесполезных записей.

Однако есть один способ написать человеку в WhatsApp без необходимости добавлять его в контакты. Это можно сделать через браузер.

Алгоритм:

  • Откройте любой браузер на смартфоне,
  • Наберите адрес wa.me/номер_телефона и нажмите «Перейти». Например: wa.me/+79181234567.
  • Браузер предложит перейти в WhatsApp, а там автоматически откроется чат с этим человеком.

Готово! Теперь вы можете написать или позвонить человеку, при этом его номер не «осядет» в ваших контактах.

Ранее мы рассказали, как использовать WhatsApp в качестве блокнота и хранилища файлов. 

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Комментарии

+443
samOsebe
годно. спасибо
Сегодня в 11:10
#
tellurian
+4978
tellurian
Спасибо.
Сегодня в 11:10
#
Игорь
+83
Игорь
Я то думал и вправду лайфхак, а это очередной костыль. Это я и так знал
Сегодня в 11:19
#
Hello!
+570
Hello!
А в других месс. не надо в контакты заносить номер? Везде же вроде так.
Сегодня в 11:25
#
+491
pincher Hello!
В смс не надо просто номер можно вбить и всё, очень удобно😅
31 минуту назад
#
Konstantin Bulatnikov
+148
Konstantin Bulatnikov
Вот так и шифруемая от 2х половинок... 😂😂😂
Сегодня в 11:34
#
Ckor_30
+620
Ckor_30
Отлично спасибо
48 минут назад
#