Как написать человеку WhatsApp, не добавляя его в контакты





Современные мессенджеры плотно вошли в нашу жизнь и добавили удобства в общении. Однако есть в них и некоторые неудобные нюансы, которые разработчики до сих пор не исправили.



Например, одно из неудобств мессенджера WhatsApp — необходимость добавлять в контакты номер человека, которому вы хотите написать. С одной стороны это логично, но с другой — добавляет лишних действий, если вам нужно 1-2 раза связаться с незнакомым человеком. Спустя год-полтора в списке контактов появляется целый ворох бесполезных записей.



Однако есть один способ написать человеку в WhatsApp без необходимости добавлять его в контакты. Это можно сделать через браузер.



Алгоритм:



Откройте любой браузер на смартфоне,

Наберите адрес wa.me/номер_телефона и нажмите «Перейти». Например: wa.me/+79181234567 .

и нажмите «Перейти». Например: . Браузер предложит перейти в WhatsApp, а там автоматически откроется чат с этим человеком.

Теперь вы можете написать или позвонить человеку, при этом его номер не «осядет» в ваших контактах.Ранее мы рассказали, как использовать WhatsApp в качестве блокнота и хранилища файлов.