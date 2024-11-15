Как написать сообщение продавцу товара на OZON в личку. Об этом способе все молчат

Маркетплейсы вроде Wildberries и OZON обычно выступают в роли посредников между покупателем и продавцом: они обеспечивают площадку для демонстрации товара и безопасной сделки, а также решает все споры и недопонимания между сторонами. Поэтому общаться напрямую такие сервисы обычно не позволяют, однако способы всё-таки есть.
- Откройте приложение OZON
- Нажмите иконку «Сообщения» в верхнем правом углу экрана
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Нажмите серый «плюс» в том же углу
- Выберите из списка товар, по поводу которого хотите написать продавцу
- Нажмите кнопку «Перейти в чат».
Будьте осторожны, когда переписываетесь с недавно зарегистрированными продавцами без отзывов. Они могут убедить вас сделать покупку с предоплатой в обход OZON и обмануть с доставкой или качеством товара.