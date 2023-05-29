Как настроить автоматический переворот экрана iPhone для отдельных приложений

Скачайте и установите приложение «Команды»

Откройте «Команды» → «Автоматизация» → «Для себя»

Найдите строку «Приложение» и установите галочки на пункты «Открытие» и «Закрытие»

Теперь тапните на «Выбор приложения» и найдите нужное из списка

Жмите «Далее» → «Добавить действие»

Начните вводить «блокировка ориентации» в поиске и тапните соответствующий пункт

Нажмите «Далее» и выключите запрос перед запуском

Нажмите «Готово».

Возможность поворота экрана смартфона в горизонтальный режим не только дает возможность комфортно просматривать ролики, но и зачастую открывает доступ к дополнительным элементам интерфейса. Например, в Safari горизонтальная ориентация иногда включает «настольный» режим, а в приложении «Фото» галерею гораздо удобнее смотреть горизонтально.С помощью приложения «Команды» можно настроить смартфон так, чтобы он переворачивал экран при запуске определенных приложений. В этом случае вам не нужно постоянно заглядывать в шторку и мучить переключатель ориентации.Теперь при открытии выбранного вами приложения будет срабатывать автоматизация и ориентация дисплея изменится. После закрытия настройка вернется по умолчанию.