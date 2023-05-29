Как настроить автоматический переворот экрана iPhone для отдельных приложений

Олег

iOS

Фото: MacRumors

Возможность поворота экрана смартфона в горизонтальный режим не только дает возможность комфортно просматривать ролики, но и зачастую открывает доступ к дополнительным элементам интерфейса. Например, в Safari горизонтальная ориентация иногда включает «настольный» режим, а в приложении «Фото» галерею гораздо удобнее смотреть горизонтально.

С помощью приложения «Команды» можно настроить смартфон так, чтобы он переворачивал экран при запуске определенных приложений. В этом случае вам не нужно постоянно заглядывать в шторку и мучить переключатель ориентации.

Алгоритм:
  • Скачайте и установите приложение «Команды»
  • Откройте «Команды» → «Автоматизация» → «Для себя»
  • Найдите строку «Приложение» и установите галочки на пункты «Открытие» и «Закрытие»
  • Теперь тапните на «Выбор приложения» и найдите нужное из списка
iOS
  • Жмите «Далее» → «Добавить действие»
  • Начните вводить «блокировка ориентации» в поиске и тапните соответствующий пункт
iOS
  • Нажмите «Далее» и выключите запрос перед запуском
  • Нажмите «Готово».
iOS

Теперь при открытии выбранного вами приложения будет срабатывать автоматизация и ориентация дисплея изменится. После закрытия настройка вернется по умолчанию. 

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Источник:
MacRumors
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