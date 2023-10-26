Как настроить двойное смыкание на Apple Watch c watchOS 10.1

Фото: The Verge



В сентябре компания Apple показала нам новую опцию Apple Watch — «двойное смыкание». Это жест, при котором вы дважды подряд дотрагиваетесь одним пальцем до другого. Часы распознают это движение и могут запустить заранее выбранную пользователем функцию. Начиная с watchOS 10.1 это можно попробовать.



Опция «двойное смыкание» доступна только для Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 — то есть на часах, работающих с процессором Apple S9 или новее. Чтобы увидеть все доступные настройки опции:







Откройте «Настройки» на Apple Watch

Выберите пункт «Жесты»

Тапните «Двойное смыкание».

Фото: The Verge



Здесь можно найти тумблер, который включает и выключает работу этого жеста. Чуть ниже есть всего два параметра — с помощью жеста пальцами вы сможете выбрать:

между Play/Pause и переключением на следующий трек (работает лишь в Apple Music и нативных «Подкастах»)

между переключением виджетов в смарт-стопке либо открытием выбранного на экране виджета.

На данный момент это всё, что можно сделать с помощью двойного касания пальцев. Возможно, в будущем Apple расширит этот список. Здесь можно найти тумблер, который включает и выключает работу этого жеста. Чуть ниже есть всего два параметра — с помощью жеста пальцами вы сможете выбрать:На данный момент это всё, что можно сделать с помощью двойного касания пальцев. Возможно, в будущем Apple расширит этот список.