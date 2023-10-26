Как настроить двойное смыкание на Apple Watch c watchOS 10.1

Олег

Apple Watch

Фото: The Verge

В сентябре компания Apple показала нам новую опцию Apple Watch — «двойное смыкание». Это жест, при котором вы дважды подряд дотрагиваетесь одним пальцем до другого. Часы распознают это движение и могут запустить заранее выбранную пользователем функцию. Начиная с watchOS 10.1 это можно попробовать.

Опция «двойное смыкание» доступна только для Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 — то есть на часах, работающих с процессором Apple S9 или новее. Чтобы увидеть все доступные настройки опции:

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  • Откройте «Настройки» на Apple Watch
  • Выберите пункт «Жесты»
  • Тапните «Двойное смыкание».
Фото: The Verge
Фото: The Verge

Здесь можно найти тумблер, который включает и выключает работу этого жеста. Чуть ниже есть всего два параметра — с помощью жеста пальцами вы сможете выбрать:
  • между Play/Pause и переключением на следующий трек (работает лишь в Apple Music и нативных «Подкастах»)
  • между переключением виджетов в смарт-стопке либо открытием выбранного на экране виджета.

На данный момент это всё, что можно сделать с помощью двойного касания пальцев. Возможно, в будущем Apple расширит этот список. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

tellurian
+4745
tellurian
Такое есть и на 9.6. И было ещё раньше. Я после презентации включил.
Ролик тут на форум пользователь выложили. За что спасибо. Функция уже несколько лет как была в часах.
26 октября 2023 в 18:16
#
tellurian
+4745
tellurian
У меня работает закрыть уведомление, будильник отключить, сообщение закрыть.
26 октября 2023 в 18:17
#
Максим
+31
Максим tellurian
Всё лето пользовался — очень удобно. Ограничение Apple поставила чисто программное. Аппаратно ничего не изменилось.
26 октября 2023 в 22:10
#
–2
Пользователь удален
Все можно сделать с 4 версии часов. Какие же айгадс тугие конечно.
26 октября 2023 в 18:45
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