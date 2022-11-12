Как настроить очистку корзины на Mac по расписанию

Устройства Apple славятся продуманностью своих операционных систем и удобством их настройки. Если вам нужно что-то сделать на компьютере Mac, то с огромной вероятностью вам удастся это даже с приложениями «из коробки».
Например, можно легко настроить автоматическую очистку корзины по расписанию. Для этого:
- Кликните по пустому рабочему столу
- В левом верхнем углу нажмите Finder → «Настройки»
- Перейдите на вкладку «Дополнения»
- Установите галочку на пункте «Удалять объекты из Корзины по истечении 30 дней».
Готово! Теперь файлы будут автоматически удаляться из корзины, когда пройдут 30 дней с момента их помещения туда. Таймер будет считаться индивидуально для каждого файла.
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