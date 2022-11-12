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Как настроить очистку корзины на Mac по расписанию

Олег

Корзина


Устройства Apple славятся продуманностью своих операционных систем и удобством их настройки. Если вам нужно что-то сделать на компьютере Mac, то с огромной вероятностью вам удастся это даже с приложениями «из коробки».

Например, можно легко настроить автоматическую очистку корзины по расписанию. Для этого:
  • Кликните по пустому рабочему столу
  • В левом верхнем углу нажмите Finder → «Настройки»
  • Перейдите на вкладку «Дополнения»
  • Установите галочку на пункте «Удалять объекты из Корзины по истечении 30 дней».
Корзина
Готово! Теперь файлы будут автоматически удаляться из корзины, когда пройдут 30 дней с момента их помещения туда. Таймер будет считаться индивидуально для каждого файла. 

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GSmirnov
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GSmirnov
Статьи когда у автора появился mac )
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