Как настроить смену обоев на iOS 16 по таймеру или по касанию экрана

Олег

iOS 16


С релизом новейшей iOS 16 пользователям совместимых iPhone открылся доступ к множеству настроек экрана блокировки — смене шрифта и его цвета, созданию и комбинированию всевозможных обоев, размещению виджетов и так далее.

Ранее я рассказал, почему новый локскрин iOS 16 мне категорически не нравится. Однако это не отменяет того факта, что функций и возможностей действительно много. Одна из них — смена обоев по определенному триггеру, например, касанию экрана.

Чтобы включить смену обоев по касанию:
  • Разблокируйте iPhone, но не закрывайте экран блокировки
  • Удерживайте палец на экране
  • Нажмите кнопку «+» в нижнем углу
  • Вам нужен пункт «Перемешивание фото»
  • Выберите условия для перемешивания: одну или несколько коллекций изображений, выбранных из вашей медиатеки, триггер для перемешивания (таймер, факт блокировки, касание).
  • При желании тапните пункт «Выбрать фото вручную».
iOS 16

Готово! Теперь обои будут меняться от касания экрана блокировки (или другого выбранного вами условия).  

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4317
Mers
Можно обои как на первом смартфоне?
2 часа назад в 11:41
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