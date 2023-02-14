Как настроить смену обоев на iOS 16 по таймеру или по касанию экрана

С релизом новейшей iOS 16 пользователям совместимых iPhone открылся доступ к множеству настроек экрана блокировки — смене шрифта и его цвета, созданию и комбинированию всевозможных обоев, размещению виджетов и так далее.
Ранее я рассказал, почему новый локскрин iOS 16 мне категорически не нравится. Однако это не отменяет того факта, что функций и возможностей действительно много. Одна из них — смена обоев по определенному триггеру, например, касанию экрана.
Чтобы включить смену обоев по касанию:
- Разблокируйте iPhone, но не закрывайте экран блокировки
- Удерживайте палец на экране
- Нажмите кнопку «+» в нижнем углу
- Вам нужен пункт «Перемешивание фото»
- Выберите условия для перемешивания: одну или несколько коллекций изображений, выбранных из вашей медиатеки, триггер для перемешивания (таймер, факт блокировки, касание).
- При желании тапните пункт «Выбрать фото вручную».
Готово! Теперь обои будут меняться от касания экрана блокировки (или другого выбранного вами условия).
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