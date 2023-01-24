Как настроить включение и выключения компьютера Mac по расписанию в macOS Ventura

Ранее мы уже давали подробный гайд, который помогал настроить включение/выключения Mac по расписанию для пользователей macOS Monterey и более ранних версий. Однако после выхода macOS 13 Ventura всё изменилось.
Если вы обновились на новую macOS, то могли заметить, что Apple по неизвестной причине убрала эту удобнейшую функцию из настроек Mac. Может быть, компания хочет отучить пользователей выключать или перезагружать Mac? Мы не знаем, но настроить график включения/выключения всё еще можно — с помощью Терминала.
Для настройки расписания в Терминале используются следующие переменные:
- Команда pmset задает параметры графика. Она работает с форматом ММ/ДД/ГГ для даты и ЧЧ/ММ/СС для времени. То есть, чтобы ввести 7:00 10 января 2024 года, нужно набрать 10.01.24 07:00:00.
- Дни недели задаются латинскими буквами: М — понедельник, Т — вторник, W — среда, P — четверг, F — пятница, С — суббота и U — воскресенье.
Чтобы было удобнее, вы можете заранее составить команду в блокноте, а потом просто вставить её в Терминал. Даем несколько готовых сценариев:
- sudo pmset repeat wakeorpoweron MTWRF 07:00:00 (вкл. по будням в 7:00)
- sudo pmset repeat shutdown MTWRF 19:00:00 (выкл. по будням в 19:00)
- sudo pmset repeat restart MTWRFSU 00:00:00 (перезагрузка каждый день в полночь)
Алгоритм:
- Откройте приложение Терминал
- Вставьте нужную вам команду и нажмите Enter
- Подтвердите действие вводом пароля Mac (во время ввода его не будет видно) и нажмите Enter.
Готово! Сценарий установлен. Просмотреть все текущие запланированные сценарии вы можете по команде pmset -g sched, либо пройдя в «Настройки» → «Основные» → «Описание» → «Отчет о системе» → «Электропитание».
Ранее мы рассказали, как исправить баг с распознаванием жестов в macOS Ventura и Monterey.