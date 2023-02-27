Как настроить встроенный генератор 2FA-кодов в iOS и навсегда отказаться от Google Auth

Коды генерируются и доступны на всех ваших устройствах по умолчанию.

Коды сами подставляются в браузере.

Вы не потеряете доступ к аккаунтам, что вполне может случиться, если вы случайно удалите приложение для генерации кодов или забудете перенести его на новый смартфон. Генератор в iOS синхронизируется через iCloud.

Откройте сайт, который вы хотите защитить двухфакторной аутентификацией

Найдите раздел «Безопасность» и включите двухфакторную аутентификацию (2FA); обычно нужно выбрать пункт Google Authenticator и привязывать iOS-генератор именно в нём

Выберите любой из двух способов привязки 2FA-генератора: QR-код или ручной ввод ключа; первый способ подойдет, если вы можете показать QR-код на одном девайса, а отсканировать его на другом, а ручной ввод нужен, если у вас есть всего одно устройство

Если вы выбрали ввод ключа, скопируйте его в буфер обмена смартфона

Откройте «Настройки» → «Пароли»

Найдите в списке ваших сохраненных паролей тот аккаунт, который вы собираетесь защитить 2FA-кодами и выберите его

Нажмите «Настроить код проверки» и выберите метод настройки

Отсканируйте QR-код или вставьте ключ настройки в соответствующих пунктах

Введите одноразовый код, который сгенерировался для первичной привязки аккаунта к 2FA-генератору.

В 2021 году Apple представила iOS 15, одним из важнейших нововведений которой стал встроенный генератор кодов двухфакторной аутентификации. Любой, кто пользуется iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey или более новыми версиями, может навсегда отказаться от Google Autenticator и других похожих приложений.Дело в том, что генератор 2FA-кодов в iOS гораздо удобнее стороннего приложения. Вот его основные преимущества:Настроить генератор 2FA-кодов в iOS очень просто — владельцам сайтов не нужно ничего дополнительно внедрять или переделывать. Он работает везде, где поддерживается Google Auth.Всё настроено. Теперь Safari автоматически будет предлагать вам вставить 2FA-код при авторизации на сайте. Если же этого не произойдет, код всегда можно посмотреть, зайдя в «Настройки» → «Пароли» и найдя нужный аккаунт. Код можно скопировать, если тапнуть по нему. Он генерируется заново каждый 30 секунд.