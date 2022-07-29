Telegram Стикеры Гайды

Как найти новые стикеры в Telegram? Есть один секретный способ

Олег

Telegram


Несмотря на повальную популярность Viber и WhatsApp, пользователям в России и во всем мире довольно быстро полюбился Telegram. Отчасти это произошло благодаря обилию стикеров — их много, они бесплатны, и создать их может кто угодно. Кстати, ранее мы рассказали, как можно создать собственные стикеры на любую тему.

Правда, есть одна загвоздка: найти новые стикеры порой не так-то просто. В Telegram нет удобного магазина со стикерами, который позволил бы увидеть весь «ассортимент» и выбрать что-то по вкусу. Однако есть один способ, который поможет вам находить новый стикеры сколько угодно. 
  • Откройте Telegram и выберите любой чат. Можно воспользоваться чатом «Избранное» — его можно найти в поиске, или же нажать на свою аватарку и выбрать его там.
  • Тапните на строку набора сообщения и введите любой эмодзи — над строкой появится панель со стикерами, которые соответствуют выбранному эмодзи.
  • Нажмите на стикер, чтобы отправить его, или удерживайте на нем палец, чтобы просмотреть весь набор и добавить его в свою коллекцию.
Telegram

Фишка в том, что стикеры в этой панели подбираются не только из ваших наборов, но и из общей базы в случайном порядке, поэтому здесь всегда можно найти что-то новое. 

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Комментарии

kardigan
+2633
kardigan
Берут смутные сомнения на счёт viber.
Вотс апп согласен, да
Сегодня в 11:53
#
Tigrolik
+484
Tigrolik
.
Сегодня в 13:28
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Tigrolik
+484
Tigrolik
.
Сегодня в 13:30
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Олег Воронин
+2437
Олег Воронин Tigrolik
Спасибо. Ключевое слово: нет УДОБНОГО магазина стикеров. Странный список есть, знаю.
Сегодня в 13:33
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