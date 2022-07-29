Как найти новые стикеры в Telegram? Есть один секретный способ

Несмотря на повальную популярность Viber и WhatsApp, пользователям в России и во всем мире довольно быстро полюбился Telegram. Отчасти это произошло благодаря обилию стикеров — их много, они бесплатны, и создать их может кто угодно. Кстати, ранее мы рассказали, как можно создать собственные стикеры на любую тему.
Правда, есть одна загвоздка: найти новые стикеры порой не так-то просто. В Telegram нет удобного магазина со стикерами, который позволил бы увидеть весь «ассортимент» и выбрать что-то по вкусу. Однако есть один способ, который поможет вам находить новый стикеры сколько угодно.
- Откройте Telegram и выберите любой чат. Можно воспользоваться чатом «Избранное» — его можно найти в поиске, или же нажать на свою аватарку и выбрать его там.
- Тапните на строку набора сообщения и введите любой эмодзи — над строкой появится панель со стикерами, которые соответствуют выбранному эмодзи.
- Нажмите на стикер, чтобы отправить его, или удерживайте на нем палец, чтобы просмотреть весь набор и добавить его в свою коллекцию.
Фишка в том, что стикеры в этой панели подбираются не только из ваших наборов, но и из общей базы в случайном порядке, поэтому здесь всегда можно найти что-то новое.