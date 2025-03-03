Как найти «Загрузки» на Android-смартфоне

Олег

Android

Знакомая ситуация: вы зашли на сайт, нажали «Скачать» рядом с нужным файлом, смартфон заботливо прислал уведомление об успешной загрузке, и… Стоп, а куда он сохранил-то?

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Поскольку у Android много оболочек, то процесс поиска скачанных файлов в разных моделях отличается. Вот два способа добраться до папки «Загрузки» на андроиде.

Через файловый менеджер

В большинстве современных Android-устройств по умолчанию из коробки установлено приложение Google Files. Это унифицированный файловый менеджер и почти везде он выглядит одинаково. Откройте список установленных приложений и найдите вот такой значок: 

Android

Далее на главной странице приложения нажмите на блок «Загрузки» — и увидите все скачанные файлы во внутренней памяти устройства. Если такого блока нет, пролистайте в самый низ страницы, тапните на «Внутреннее хранилище», а потом выберите папку Download.

Android

Android

Через браузер

Зачастую загруженный файл можно найти, не выходя из браузера — особенно если это Google Chrome или Mozilla Firefox. Большинство браузеров хранят историю скачиваний и позволяют быстро перейти к файлу из этого списка.

Внутри браузера нажмите на «три точки» или «три полоски», а потом выберите «Скачанные файлы» либо «Загрузки». 

Android

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