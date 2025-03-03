Как найти «Загрузки» на Android-смартфоне

Знакомая ситуация: вы зашли на сайт, нажали «Скачать» рядом с нужным файлом, смартфон заботливо прислал уведомление об успешной загрузке, и… Стоп, а куда он сохранил-то?
Через файловый менеджерВ большинстве современных Android-устройств по умолчанию из коробки установлено приложение Google Files. Это унифицированный файловый менеджер и почти везде он выглядит одинаково. Откройте список установленных приложений и найдите вот такой значок:
Далее на главной странице приложения нажмите на блок «Загрузки» — и увидите все скачанные файлы во внутренней памяти устройства. Если такого блока нет, пролистайте в самый низ страницы, тапните на «Внутреннее хранилище», а потом выберите папку Download.
Через браузерЗачастую загруженный файл можно найти, не выходя из браузера — особенно если это Google Chrome или Mozilla Firefox. Большинство браузеров хранят историю скачиваний и позволяют быстро перейти к файлу из этого списка.
Внутри браузера нажмите на «три точки» или «три полоски», а потом выберите «Скачанные файлы» либо «Загрузки».
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