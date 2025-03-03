Как найти «Загрузки» на Android-смартфоне





Знакомая ситуация: вы зашли на сайт, нажали «Скачать» рядом с нужным файлом, смартфон заботливо прислал уведомление об успешной загрузке, и… Стоп, а куда он сохранил-то?

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