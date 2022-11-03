iPhone Гайды Apple

Как найти песню из YouTube-ролика или фильма прямо во время просмотра на iPhone

Олег

iPhone


Несколько лет назад компания Apple выкупила сервис распознавания музыки Shazam. Спустя какое-то время он появился прямо внутри iOS и iPadOS — сервис интегрировали в Siri, верхнюю «шторку» с переключателями и так далее.

Скорее всего, многие знают, что при помощи Shazam можно распознать играющую на улице или в машине музыку — достаточно поднести устройство к источнику звука и оно «услышит» трек через встроенный микрофон. Но что делать, когда вы смотрите видео или сериал прямо с iPhone, и хотите понять, что за трек играет за кадром, при этом второго девайса для распознавания под рукой нет?

Сначала выносим кнопку Shazam в «Пункт управления»:
  • Откройте «Настройки» → «Пункт управления»
  • Найдите строку «Распознавание музыки» 
iOS
  • Нажмите зеленый «+» рядом с ним
  • Строчка переместится выше в блок «Используемые».
iOS

Готово! Проверьте наличие кнопки Shazam, опустив «шторку» с регулировками.

Теперь открывайте любое видео или сериал, на нужном месте опускайте «шторку» и нажимайте кнопку Shazam. Система «послушает» трек прямо из видео и определит его название. Второе устройство для этого не требуется. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Как удалить обновление iOS, которое уже скачалось
Как сменить шрифт часов на экране блокировки iPhone в iOS 16
Как привязать «Сбербанк» к СБПэй и платить айфоном без Apple Pay в России
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!
AliExpress определился с курсом, по которому высчитываются цены
«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Влад Соло
+544
Влад Соло
Интернет провели в деревню?
Сегодня в 10:11
#
Mers
+4146
Mers
Сколько можно мусолить эту тему… Уже было.
Сегодня в 10:16
#
tellurian
+4670
tellurian Mers
На сайте много новичков.
Я вот включил. Хотя не часто требуется.
Сегодня в 10:20
#
+336
Geek
Спасибо!
Сегодня в 10:55
#
s_medik
+3121
s_medik
Я не знал, что так можно, поэтому спасибо.
Сегодня в 12:44
#
s0Ldad0r
+251
s0Ldad0r
а вот яндекс музыка так не умеет почему то 🤷‍♂️
47 минут назад
#
Купить рекламу