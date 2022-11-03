Как найти песню из YouTube-ролика или фильма прямо во время просмотра на iPhone

Несколько лет назад компания Apple выкупила сервис распознавания музыки Shazam. Спустя какое-то время он появился прямо внутри iOS и iPadOS — сервис интегрировали в Siri, верхнюю «шторку» с переключателями и так далее.
Скорее всего, многие знают, что при помощи Shazam можно распознать играющую на улице или в машине музыку — достаточно поднести устройство к источнику звука и оно «услышит» трек через встроенный микрофон. Но что делать, когда вы смотрите видео или сериал прямо с iPhone, и хотите понять, что за трек играет за кадром, при этом второго девайса для распознавания под рукой нет?
Сначала выносим кнопку Shazam в «Пункт управления»:
- Откройте «Настройки» → «Пункт управления»
- Найдите строку «Распознавание музыки»
- Нажмите зеленый «+» рядом с ним
- Строчка переместится выше в блок «Используемые».
Готово! Проверьте наличие кнопки Shazam, опустив «шторку» с регулировками.
Теперь открывайте любое видео или сериал, на нужном месте опускайте «шторку» и нажимайте кнопку Shazam. Система «послушает» трек прямо из видео и определит его название. Второе устройство для этого не требуется.
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