

Google запустила новую фишку для пользователей Android — теперь они могут гораздо проще проверить наличие обновлений для Play Store. На это нововведение обратили внимание журналисты 9to5Google.



Ранее механизм проверки обновлений фирменного магазина приложений на Android был неочевидным. Пользователю нужно было зайти в сам Play Store, найти там раздел со сведениями о текущей версии магазина и нажать на нее — тогда Store начинал проверять обновления и отображал диалоговую подсказку в случае, если апдейт был доступен. Однако теперь всё стало гораздо проще.



Чтобы проверить, нужно ли обновить вашу версию Google Play Store, откройте магазин приложений, нажмите «Настройки» и найдите на этой странице блок «О приложении». Если обновление доступно, под номером текущей версии магазина появится зеленая надпись «Обновить». По нажатию на нее вы сможете установить апдейт.



Источник отмечает, что новая кнопка постепенно появится у большинства пользователей Android. На данный момент журналисты нашли ее на свежем Google Pixel 6 Pro с установленным Android 12, а также на более старом смартфоне под управлением Android 10. Скорее всего, нововведение развертывается постепенно и скоро будет доступно большинству владельцев Android-смартфонов, однако точного списка поддерживаемых гаджетов и ОС в сети не обнаружено.





