Как обрезать фото в одно нажатие в iOS 17. Быстрее уже некуда

Откройте фотографию в «Медиатеке» на весь экран

Увеличьте ее обычным жестом разведения пальцев от центра к краю

Нажмите кнопку «Обрезать» в верхнем углу.

iOS 17 оказалась на удивление полна мелких полезных функций, которых ранее не было в системе, но которые существенно упрощают взаимодействие с айфоном.Одна из таких фич — быстрая обрезка фотографий. Ранее, чтобы сделать «кроп» изображения на iPhone, вам нужно было войти в режим правки, выбрать инструмент «Обрезка», разметить фото и дважды сохранить.Теперь всё гораздо проще:Готово! Фотография обрежется по размеру экрана, на ней останется то, что вы видели на дисплее в момент нажатия кнопки.