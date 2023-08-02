Как обрезать фото в одно нажатие в iOS 17. Быстрее уже некуда

iOS 17 оказалась на удивление полна мелких полезных функций, которых ранее не было в системе, но которые существенно упрощают взаимодействие с айфоном.
Одна из таких фич — быстрая обрезка фотографий. Ранее, чтобы сделать «кроп» изображения на iPhone, вам нужно было войти в режим правки, выбрать инструмент «Обрезка», разметить фото и дважды сохранить.
Теперь всё гораздо проще:
- Откройте фотографию в «Медиатеке» на весь экран
- Увеличьте ее обычным жестом разведения пальцев от центра к краю
- Нажмите кнопку «Обрезать» в верхнем углу.
Готово! Фотография обрежется по размеру экрана, на ней останется то, что вы видели на дисплее в момент нажатия кнопки.
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